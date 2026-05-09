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Jazmin Pinedo expone a Said Palao y asegura que es experto en revertir los papeles: “¿Será por eso que lo perdonaron tan rápido?

Jazmín Pinedo se mostró crítica con las últimas actitudes de Said Palao. Según la conductora, el chico reality tiene habilidad para terminar culpando de algo que hizo a otra persona.

Jazmin Pinedo se indigna por el comportamiento de Said Palao. Foto: capturas/América TV
Jazmin Pinedo se indigna por el comportamiento de Said Palao. Foto: capturas/América TV | Foto: capturas/América TV
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A pesar de ser figuras de un mismo canal, Jazmín Pinedo no se guardó nada sobre lo que opina de Said Palao. Luego de que mostraran una pelea entre el deportista y Kevin Díaz, la conductora de televisión se mostró muy crítica con el hermano de Austin Palao por supuestamente invertir los papeles.

En su programa 'América Espectáculos', Jazmín Pinedo opinó sobre la tensa discusión que tuvo Said Palao con Kevin Díaz, quien en los últimos días ha sido vinculado con Onelia Molina. A la popular Chinita no le pareció correcto que el esposo de Alejandra Baigorria atacara primero a su compañero de 'Esto es guerra' con un tema personal y que, luego, el joven terminara pidiéndole disculpas.

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Jazmín Pinedo cuestiona a Said Palao

Según Jazmín Pinedo, Said Palao, quien ha sido cuestionado en 'Esto es guerra' por no cuidarse de una supuesta lesión y participar en una competencia fuera del reality, tiene habilidad para darles vuelta a las cosas, lavarse las manos y terminar culpando a otra persona por algo que hizo.

“Tienen que admitir aquí las chicas del set que Said Palao tiene una habilidad para darle la vuelta a las palabras y cambiar la situación, hasta te hace sentir culpable. O sea, él ataca a Kevin con un tema personal, se defiende y responde con un tema personal, pero es él quien le pide disculpas a la persona que lo ataca con un tema personal”, manifestó para las cámaras de América Televisión.

Asimismo, Pinedo dejó entrever que esa facilidad de palabra del popular Samurái lo habría ayudado a que fuera perdonado rápidamente por Alejandra Baigorria tras su ampay en Argentina.

“Todos estamos locos en esta situación, encima se molesta y se ofusca ¿Será por eso que lo perdonaron tan rápido? tiene una habilidad para dar la vuelta para lavarse las manos y echar la culpa algo que hizo a otra persona. Hay que hacerse cargo de nuestros comportamientos, nos podemos equivocar”, concluyó.

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