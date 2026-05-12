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Jazmín Pinedo recuerda escándalo de Said Palao y lanza picante comentario en su programa: “Saca los pies del plato”

Jazmín Pinedo se volvió a referir a la infidelidad cuando hablaba de Said Palao. Además, sugirió a 'Esto es guerra' modificar las reglas del programa para evitar abusos por parte de los participantes.


La ‘Chinita’ sugirió modificar las reglas del programa para evitar abusos de parte de los participantes. Fotos: captura/América TV
La ‘Chinita’ sugirió modificar las reglas del programa para evitar abusos de parte de los participantes. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV
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¡Lo volvió a hacer! Jazmín Pinedo se volvió a referir a Said Palao, quien días atrás fue cuestionado por faltar a 'Esto es guerra' debido a una lesión, pero participar en una exigente carrera. La popular Chinita también habló de las contusiones de Pancho Rodríguez y Patricio Parodi, quienes pidieron permiso a 'Esto es guerra' para poder recuperarse.

Ante las diversas lesiones de los chicos reality, la conductora de 'América Espectáculos' hizo un llamado al programa para que tome medidas y no perjudique a los participantes. Sin embargo, lanzó un picante comentario que muchos consideraron una indirecta a Said Palao.

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Jazmín Pinedo vuelve a hablar de Said Palao

Este martes 12 de mayo, Jazmín Pinedo contó que Patricio Parodi no cumplió con el descanso médico que le otorgaron en 'Esto es guerra' por su lesión y realizó otras actividades. Ante esa situación, la popular Chinita insinuó que el reality juvenil debería tomar medidas más extremas para que los participantes no se pasen de listos.

“Ya pasó con Said, ya pasó con Pancho y ahora con Patricio. Yo creo que obviamente hay que modificar las reglas, me parece, ¿no?”, manifestó Pinedo, generando una singular reacción de un miembro de la producción. “¡Qué mala eres, China!”, manifestó el hombre detrás de cámaras.

“¿Por qué mala? Al contrario, para evitar que este tipo de cosas pasen y ya nadie saca los pies del plato. Me refiero a lo del permiso médico, por si acaso”, sostuvo entre risas al darse cuenta de su exabrupto. “Mejor vamos con la nota. A veces me desordeno”, se justificó.

Las declaraciones de Jazmín Pinedo no pasaron desapercibidas, ya que el público se dio cuenta de la supuesta indirecta. “Siempre pensando como todos, eres nuestra voz, chinita”, “Jazmín siempre con las precisas, nunca cambies, chinita, tú dices lo que todos pensamos, gracias”, “Eso, chinita, siempre diciendo lo que uno piensa, me encanta cómo eres” y “Chinita hermosa y linda, mi conducta favorita” fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

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