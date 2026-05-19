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Notas de Prensa

Premios Verdes 2026: Perú se consolida entre los 5 ecosistemas de sostenibilidad e innovación más activos de Latinoamérica

Más de 200 proyectos peruanos participaron en la convocatoria 2026 de Premios Verdes, posicionando al país como uno de los ecosistemas de innovación sostenible con mayor dinamismo de la región.

Esta plataforma destaca por su enfoque en innovación e impacto. Fuente: difusión.
Esta plataforma destaca por su enfoque en innovación e impacto. Fuente: difusión.
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Perú se consolidó entre los cinco países con mayor participación en la edición 2026 de Premios Verdes “la radiografía de Latinoamérica”, una de las plataformas de aceleración y formación continua en sostenibilidad, innovación e impacto más relevantes de América Latina y el Caribe.

El resultado destaca una participación peruana amplia con más de 200 proyectos dentro de una convocatoria regional que recibió más de 2.087 casos inscritos, siguiendo en ubicaciones los pasos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina; la participación nacional refleja el crecimiento de un ecosistema cada vez más comprometido con la transformación sostenible, la innovación y el desarrollo territorial.

“Perú llega a esta edición con una participación que habla de diversidad territorial y de una agenda sostenible amplia. Más allá de los 200 proyectos inscritos; vemos iniciativas que están abordando desafíos vinculados al desarrollo humano, la producción de alimentos, las ciudades, el agua, la economía circular, los ecosistemas y las finanzas sostenibles”, señaló Gustavo Manrique, cofundador y presidente de Premios Verdes.

De acuerdo con los resultados de la convocatoria, las tendencias por categoría para Perú muestran presencia en áreas como Finanzas sostenibles, Desarrollo Humano, Ciudades y Comunidades Resilientes, Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce y Economía Circular. Esta participación permite observar iniciativas vinculadas con inclusión social, producción sostenible, resiliencia urbana, gestión de recursos hídricos, modelos circulares y conservación. Las iniciativas evidencian cómo sostenibilidad e innovación comienzan a integrarse de manera transversal en empresas, emprendimientos, organizaciones y comunidades del país.

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La premiación global se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador. Fuente: difusión.

Perú también muestra una participación relevante en Finanzas. Este dato permite conectar la participación peruana con una línea estratégica dentro de la convocatoria: la movilización de recursos, instrumentos financieros e iniciativas que buscan facilitar la transición hacia modelos sostenibles.

Uno de los datos más relevantes de esta edición es que el 52% de los proyectos peruanos inscritos son liderados por mujeres, reflejando el creciente liderazgo femenino dentro del ecosistema regional de innovación e impacto.

Actualmente, Premios Verdes se encuentra en etapa de evaluación técnica y fortalecimiento de capacidades. Como parte del proceso, las iniciativas accederán a acompañamiento, evaluación por expertos internacionales y espacios de formación antes del anuncio oficial de los 500 proyectos destacados de Latinoamérica previsto para junio.

La edición 2026 de Premios Verdes tendrá su encuentro global en octubre en Cuenca, Ecuador, donde se reunirán proyectos, líderes, organizaciones, empresas, academia, gobiernos y actores vinculados al ecosistema regional de sostenibilidad. Y del mismo modo, Perú contará por primera vez con la edición Capítulo País en el mes de agosto del presente año.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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