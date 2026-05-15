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Jota Benz impacta al lanzar duras palabras contra su excuñada Jazmín Pinedo: "Le pagan por hablar de otras personas"

¡Se olvidó de que eran familia! Jota Benz no se quedó callado ante las duras críticas de Jazmín Pinedo, su excuñada, y la confrontó en pleno programa en vivo. El chico reality minimizó su capacidad como conductora y lanzó duras palabras en su contra.

Jazmín Pinedo criticó las nuevas reglas de 'Esto es guerra' y Jota Benz la confrontó. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Jazmín Pinedo criticó las nuevas reglas de 'Esto es guerra' y Jota Benz la confrontó. Foto: Composición LR/Captura/América TV
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La noche del 14 de mayo se encendió la polémica en 'Esto es guerra', cuando Jota Benz respondió sin filtros a los comentarios de Jazmín Pinedo. La conductora de 'Más espectáculos' había cuestionado las nuevas reglas del programa y criticado la ausencia de liderazgo tras la salida de Patricio Parodi, lo que derivó en un intenso cruce durante la transmisión en vivo.

El conductor Mathías Brivio aprovechó la situación para preguntarle a la pareja de Angie Arizaga si quería responder, lo que provocó que el chico reality lanzara duras palabras hacia su excuñada. Su tajante comentario, en el que señaló que "le pagan por hablar de otras personas", no solo sorprendió a la audiencia, sino que también evidenció la polémica entre ambos.

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Jota Benz lanza duros comentarios contra Jazmín Pinedo

La polémica comenzó cuando Jazmín Pinedo criticó en la edición de su programa de espectáculos la barba que lucen algunos competidores en 'Esto es guerra'. La popular 'Chinita' recordó que, durante su paso por el reality, el productor Peter Fajardo no permitía este estilo, y cuestionó así las nuevas reglas implementadas.

Ante estas declaraciones, Jota Benz fue consultado en el programa y dio una respuesta contundente. "Lo que pasa, Mathi, es que a ella le pagan por hablar de otras personas. A mí me pagan por opinar de personas que trabajan conmigo, así que no tengo nada que decir. Si ella quiere hacer sus propias reglas, que las haga", dijo.

El conductor Mathías Brivio intervino para resaltar la magnitud de la respuesta del actual integrante de los 'guerreros'. "Jazmín Pinedo, tú lanzas un misil y Jota te ha mandado una bomba nuclear. A ti te pagan para hablar de los demás, te ha dicho", expresó el conductor de los 'combatientes'.

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Jota Benz minimiza a Jazmín Pinedo como conductora de espectáculos

La tensión entre Jota Benz y Jazmín Pinedo continuó cuando el participante no ocultó su molestia por las críticas de la conductora. Tras ganar el primer juego de la noche, el chico reality aprovechó el momento para dejar clara su postura frente a la opinión de la expareja de Gino Assereto.

"Jazmín Pinedo dijo que ella no veía a nadie del equipo como capitán, que Patricio es irremplazable. Lo que pasa es que siempre hay que respetar el trabajo de otras personas", señaló.

Además, Jota mencionó a sus referentes dentro del medio para reforzar su punto. "Así como si nos preguntas a uno por uno, o sea, si me preguntas a mí, de verdad, ‘Más espectáculos’ para mí, Rebeca y Valeria Piazza", sentenció, dejando en claro su molestia por los comentarios de Jazmín Pinedo.

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