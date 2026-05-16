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Se encendió la polémica entre Jazmín Pinedo y Jota Benz. La conductora no dudó en responderle con firmeza luego de que el chico reality reaccionara a sus comentarios sobre 'Esto es Guerra', dejando claro que no piensa dar un paso atrás en su postura.

Todo comenzó cuando la 'Chinita' cuestionó algunos cambios dentro del reality de América TV. Ella recordó que, en la etapa en la que formaba parte del programa, los participantes masculinos no podían usar barba, algo que, según señaló, hoy sí se permite con Jota Benz y Gino Assereto.

Jazmín Pinedo y su curioso mensaje para Jota Benz

Jazmín Pinedo fue tajante al remarcar que las reglas dentro de 'Esto es Guerra' ya no son las mismas que en su etapa en el programa, dejando entrever su incomodidad con algunos cambios actuales. Además, la conductora señaló que, si Jota Benz aspira a convertirse en capitán del reality, no lo consideraría la mejor opción para asumir ese rol.

Durante su participación, la popular 'Chinita' soltó una frase que no pasó desapercibida para los televidentes: “No va a ser la primera vez que yo te ayude a conseguir algo”.

La influencer también cuestionó la forma en que el cantante suele reaccionar en los enfrentamientos y aseguró que no controla bien sus emociones y que, a su criterio, su hermano Gino tendría un mejor perfil de liderazgo dentro del programa.

“Mi opinión es que Jota no sería un buen capitán porque no tiene un buen manejo de sus emociones... él suele hablar mucho desde el lado patanesco”, comentó.

La expareja de Gino Assereto continuó con su descargo y fue aún más directa al asegurar que no la intimidan sus respuestas: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”, finalizó.

Esto dijo Jota Benz que provocó la molestia de Jazmín Pinedo

Durante la edición de 'Esto es Guerra', se habló acerca de los comentarios que hizo Jazmín Pinedo, exintegrante del reality, quien criticó las nuevas reglas y cuestionó que no haya un líder en el programa tras la salida de Patricio Parodi.

"Es que a ella le pagan por hablar de otras personas. A mí me pagan por opinar de personas que trabajan conmigo, así que no tengo nada que decir. Si ella quiere hacer sus propias reglas, que las haga", dijo.