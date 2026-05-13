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Ciencia

La ciencia lo avala: la sopa de pollo ayuda a recuperarnos más rápido de la gripe y resfriados

Esta comida casera y tradicional puede aliviar los síntomas de las enfermedades respiratorias y acelerar la recuperación.

La sopa de pollo ayuda a la recuperación de la gripe y resfriados. Foto: Pexels
La sopa de pollo ayuda a la recuperación de la gripe y resfriados. Foto: Pexels
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La sopa de pollo se ha considerado, por generaciones, un remedio casero para aliviar a las personas con resfriados y gripe. Muchas personas han experimentado mejorías en los síntomas, pero se desconoce cómo funciona este tratamiento tradicional. Sandra Lucas, profesora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Escocia, examinó evidencias científicas sobre la función de la sopa en el manejo de infecciones agudas del tracto respiratorio, como el resfriado común, la influenza y la COVID-19.

Se cree que la sopa favorece la recuperación gracias a su hidratación, calor, contenido nutricional y posibles efectos antiinflamatorios. El estudio publicado en Nutrients, aún en etapa inicial, probó diversas sopas, entre ellas caldo de pollo, sopa de cebada y otra con mezcla de verduras a base de hierbas.

¿Cómo ayuda la sopa a recuperarnos de la gripe y el resfrío?

Las personas que consumieron sopa se recuperaron tres días antes que quienes no la comieron. La congestión nasal, el dolor de garganta y la fatiga se volvieron más leves. Algunos pacientes mostraron niveles reducidos de marcadores relacionados con la inflamación: sustancias en la sangre que aumentan cuando el sistema inmunitario combate una infección. Esto sugiere que la sopa podría ayudar a calmar una respuesta inmunitaria hiperactiva, lo que reduciría la gravedad de los síntomas y haría más cómoda la recuperación.

La sopa hidrata y es rica en nutrientes. Ingredientes como el ajo, la cebolla, el jengibre y otras verduras poseen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, además de fortalecer el sistema inmunitario. La calidez de esta comida ayuda a que la mucosidad se disuelva y alivia el dolor de garganta.

La sopa no es solo un alimento

La sopa no solo cumple la función de nutrir, sino que también está arraigada en la costumbre del cuidado y el manejo de la enfermedad, ya que simboliza rutina y tranquilidad. Sandra Lucas explica que los padres recurren muchas veces a la medicina tradicional cuando alguien enferma. En estos casos, la sopa es una de las primeras opciones que se tienen en cuenta cuando aparecen los síntomas.

La autora explica en su artículo en The Conversation que el autocuidado basado en la alimentación ayuda a las personas a controlar enfermedades leves, reduce el uso innecesario de antibióticos y evita sobrecargar la atención médica de emergencia en los hospitales.

En el Reino Unido, la Asociación de Gobiernos Locales (LGA) informa que los médicos atienden anualmente 57 millones de casos de tos y resfriados leves, lo que supone un costo de más de 250 millones de dólares al año. La LGA sugiere educar a la población sobre el autocuidado, que fomenta hábitos saludables, ayuda a prevenir enfermedades a largo plazo y evitaría recurrir a los médicos por dolencias menores.

¿Entonces la sopa es la solución?

La sopa de pollo es fácil de preparar, asequible, segura para la mayoría de las personas y ampliamente reconocida como un remedio casero y familiar frente a enfermedades menores. La autora destaca que aún se necesita más investigación al respecto. Estudios futuros podrían examinar recetas de sopas estandarizadas e investigar si ciertas combinaciones de nutrientes o hierbas funcionan mejor.

La sopa no sustituye a los medicamentos. Pero, junto con el descanso, los líquidos y el paracetamol, podría ofrecer una forma sencilla de aliviar los síntomas y ayudar a las personas a sentirse mejor.


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