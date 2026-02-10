Yarita Lizeth y Alejandro Paucar protagonizan romántico videoclip tras confirmar su romance

La cantante folclórica Yarita Lizeth y Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar, atraviesan uno de los momentos más comentados de su vida personal y profesional tras lanzar el tema ‘Lobo solitario’, una colaboración musical que llegó acompañada de un romántico videoclip grabado en las montañas de Puno. La producción se estrenó el 6 de febrero en YouTube y muestra a la pareja más enamorada que nunca, confirmando públicamente su relación.

Las imágenes del videoclip no tardaron en emocionar a los seguidores de la popular ‘Chinita del Amor’, quienes destacaron la evidente química entre ambos artistas. “Gracias por todo el apoyo”, expresó Yarita Lizeth en sus redes sociales al celebrar la buena recepción del tema, que hasta la fecha supera las 189.000 vistas en YouTube, consolidándose como uno de sus recientes lanzamientos más comentados.

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar protagonizan 'Lobo solitario' tras confirmr su relación

‘Lobo solitario’ representa un proyecto especial para Yarita Lizeth, quien ha señalado que es un tema al que le ha puesto “toda la pasión, el amor y el profesionalismo”. La canción fue desarrollada bajo la dirección del productor Ian Araujo y Tierra Brava, mientras que el videoclip fue grabado a 3,800 metros sobre el nivel del mar en las montañas de Puno, resaltando imponentes paisajes naturales que acompañan la narrativa romántica.

En el video, la cantante peruana y el hijo de Dina Paucar se muestran cercanos, cómplices y sin ocultar su amor, algo que también replican en sus presentaciones públicas, donde no dudan en expresar afecto frente al público. En redes sociales aplaudieron el apoyo que ambos se demuestran al involucrarse en sus proyectos sociales.

Yarita Lizeth revela que es celosa con Alejandro Paucar

Durante una gira por Bolivia, Yarita Lizeth volvió a coincidir con Alejandro Páucar, quien se desempeña como director musical de la banda de Dina Páucar. En ese contexto, antes de interpretar el tema ‘Enferma de amor’, la artista de Juliaca confesó que es celosa y que siente temor de que su historia de amor llegue a su fin.

Las declaraciones y gestos de la pareja provocaron diversas reacciones en TikTok, donde los usuarios comentaron con entusiasmo y opiniones divididas. “Le estoy sonriendo a mi celular viendo esta parejita”, “Qué viva el amor” y “Yarita babeando por Alejandro”, fueron algunos de los mensajes positivos, mientras otros cuestionaron la dinámica pública de la relación.