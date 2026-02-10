HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🚨¿PERÚ en la cancha de EE. UU.? Se JUEGAN S/7.000 MILLONES | #las10deldía

Espectáculos

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar protagonizan romántico videoclip tras confirmar su romance

La cantante folclórica y el hijo de Dina Páucar sellan su historia de amor con una colaboración musical grabada en las montañas de Puno, donde se muestran más enamorados que nunca.

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar demuestran su amor en videoclip. Foto: composición LR/difusión
Yarita Lizeth y Alejandro Paucar demuestran su amor en videoclip. Foto: composición LR/difusión

La cantante folclórica Yarita Lizeth y Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar, atraviesan uno de los momentos más comentados de su vida personal y profesional tras lanzar el tema ‘Lobo solitario’, una colaboración musical que llegó acompañada de un romántico videoclip grabado en las montañas de Puno. La producción se estrenó el 6 de febrero en YouTube y muestra a la pareja más enamorada que nunca, confirmando públicamente su relación.

Las imágenes del videoclip no tardaron en emocionar a los seguidores de la popular ‘Chinita del Amor’, quienes destacaron la evidente química entre ambos artistas. “Gracias por todo el apoyo”, expresó Yarita Lizeth en sus redes sociales al celebrar la buena recepción del tema, que hasta la fecha supera las 189.000 vistas en YouTube, consolidándose como uno de sus recientes lanzamientos más comentados.

PUEDES VER: Yarita Lizeth sorprende a su novio Alejandro Páucar al decirle que es celosa y le dedica inesperado mensaje: 'Tengo miedo a perderte'

lr.pe

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar protagonizan 'Lobo solitario' tras confirmr su relación

‘Lobo solitario’ representa un proyecto especial para Yarita Lizeth, quien ha señalado que es un tema al que le ha puesto “toda la pasión, el amor y el profesionalismo”. La canción fue desarrollada bajo la dirección del productor Ian Araujo y Tierra Brava, mientras que el videoclip fue grabado a 3,800 metros sobre el nivel del mar en las montañas de Puno, resaltando imponentes paisajes naturales que acompañan la narrativa romántica.

En el video, la cantante peruana y el hijo de Dina Paucar se muestran cercanos, cómplices y sin ocultar su amor, algo que también replican en sus presentaciones públicas, donde no dudan en expresar afecto frente al público. En redes sociales aplaudieron el apoyo que ambos se demuestran al involucrarse en sus proyectos sociales.

PUEDES VER: Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

lr.pe

Yarita Lizeth revela que es celosa con Alejandro Paucar

Durante una gira por Bolivia, Yarita Lizeth volvió a coincidir con Alejandro Páucar, quien se desempeña como director musical de la banda de Dina Páucar. En ese contexto, antes de interpretar el tema ‘Enferma de amor’, la artista de Juliaca confesó que es celosa y que siente temor de que su historia de amor llegue a su fin.

Las declaraciones y gestos de la pareja provocaron diversas reacciones en TikTok, donde los usuarios comentaron con entusiasmo y opiniones divididas. “Le estoy sonriendo a mi celular viendo esta parejita”, “Qué viva el amor” y “Yarita babeando por Alejandro”, fueron algunos de los mensajes positivos, mientras otros cuestionaron la dinámica pública de la relación.

Notas relacionadas
Yarita Lizeth sorprende a su novio Alejandro Páucar al decirle que es celosa y le dedica inesperado mensaje: “Tengo miedo a perderte”

Yarita Lizeth sorprende a su novio Alejandro Páucar al decirle que es celosa y le dedica inesperado mensaje: “Tengo miedo a perderte”

LEER MÁS
Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños y causa revuelo en redes: “Te mereces todo”

Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños y causa revuelo en redes: “Te mereces todo”

LEER MÁS
Dina Paucar dedica emotivo mensaje a su hijo Alejandro por su cumpleaños: "Una mezcla de ternura y valentía"

Dina Paucar dedica emotivo mensaje a su hijo Alejandro por su cumpleaños: "Una mezcla de ternura y valentía"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

LEER MÁS
Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela que convivió 15 días con Youna en EE.UU. antes de dar a luz a su último hijo: "Somos amigos"

Samahara Lobatón revela que convivió 15 días con Youna en EE.UU. antes de dar a luz a su último hijo: "Somos amigos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

Andy Polo se quedará en Universitario pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

Espectáculos

Samahara Lobatón afirma que terminó con Bryan Torres en diciembre de 2025: "Estoy soltera"

María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

Samahara Lobatón revela que convivió 15 días con Youna en EE.UU. antes de dar a luz a su último hijo: "Somos amigos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025