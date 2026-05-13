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Milett Figueroa conmueve al llorar en vivo y admite que no logra olvidar a Marcelo Tinelli: “Procesando todo lo que está pasando”

Modelo Milett Figueroa reveló también que se enamoró verdaderamente de Marcelo Tinelli y que nunca estuvo con él por interés.

Milett Figueroa se presentó en 'Amor y fuego' y habló en extenso de su exnovio Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Willax.
Milett Figueroa se presentó en 'Amor y fuego' y habló en extenso de su exnovio Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Willax.
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Milett Figueroa reapareció en el programa 'Amor y Fuego' y se refirió al complejo momento personal que atraviesa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli, con quien mantuvo un romance de más de dos años.

Durante la entrevista con Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, la modelo reconoció que aún le cuesta asimilar la ruptura y dejó entrever que los sentimientos hacia el conductor argentino no han desaparecido por completo.

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Milett Figueroa admite que todavía está enamorada de Marcelo Tinelli

Durante su estancia en el programa, Milett Figueroa fue consultada sobre si aún mantiene sentimientos por Marcelo Tinelli tras el fin de su relación. Sin evadir la pregunta, la influencer reconoció que atraviesa un proceso emocional difícil y que cada persona vive las rupturas de forma distinta. 'Ahora estoy procesando todo lo que está pasando de la forma más humana posible', expresó durante la entrevista.

Más adelante, la ex chica reality volvió a sincerarse y dejó en evidencia el impacto que le dejó la separación con el presentador argentino. 'Obviamente es un proceso... soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces', señaló. Agregó también que no estuvo con el extranjero por interés, como afirmó la prensa argentina.

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Milett Figueroa se quiebra al revelar que su mamá está delicada de salud

Tras sus declaraciones, Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a las cámaras mientras abordaba su situación emocional. La modelo peruana aclaró que su malestar no responde a un tema de despecho, sino al impacto que la situación ha tenido en su entorno familiar, especialmente en su madre, la popular 'Doña Martita'. 'Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal', expresó visiblemente afectada.

Además, la influencer expresó su incomodidad por los comentarios públicos que se han hecho sobre su entorno familiar. 'No me gusta que se hable de mi familia... sé de dónde vengo, vengo de familia de historiadores, de músicos, poetas, de gente con corazón', señaló.

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