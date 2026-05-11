Brando Gallesi, exactor famoso de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”
Joven actor que ha participado en series como ‘Maricucha’ y ‘El regreso de Lucas’ contó que a sus 19 años llegó a ganar entre S/20.000 a S/30.000. "No estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre", dijo.
Muchos creen que, por ser famosos y tener miles de seguidores en las redes sociales, tienen una buena economía. Sin embargo, hay artistas que no la pasan bien, ya sea por falta de proyectos o porque no pudieron invertir las grandes sumas de dinero que acumularon por su trabajo. Ese es el caso del joven actor Brando Gallesi, quien aseguró que en la actualidad no atraviesa un buen momento.
A través de su cuenta de TikTok, Brando Gallesi contó parte de su historia de vida y cómo el arte y la cultura lo ayudaron a salir adelante. Incluso, el actor, que ha sido parte de producciones como 'El regreso de Lucas', 'Dos hermanas' y 'Maricucha', reveló que a sus 19 años ganaba entre S/20.000 y S/30.000 al mes por colaborar con grandes marcas.
“Gané mucho dinero, ayudé a mi familia, pudimos subsistir (en pandemia). A mi corta edad, fui de los pocos que estaba ganando mucho dinero (...) pero en realidad no estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, comentó.
Brando Gallesi fue parte de 'El gran chef: famosos'. Foto: Prensa/Latina
Actor Brando Gallesi pide apoyo de sus fans
En otro video, Brando Gallesi, de 23 años, contó que dejó su trabajo en las redes sociales y se enfocó en realizar diversos emprendimientos relacionados con el arte y la cultura. Sin embargo, sintió la necesidad de alejarse de todo para encontrarse consigo mismo, por lo que tuvo que utilizar sus ahorros durante su año sabático del 2023.
Tras contar su historia, algunos de sus seguidores le pidieron su cuenta bancaria para que puedan apoyarlo para resurgir. “Si me quieren apoyar, está bien, todo será bien recibido; les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad. Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta, para darnos de comer para mí y para la gorda”, manifestó con gratitud.
“Honestamente, ya he tenido negocios enfocados en la venta al público directamente, hasta que conocí y entendí la venta empresarial, y siendo alguien empático y consciente de la situación del pueblo peruano, me parecía incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo (y lo sé porque lo vivo en carne propia). Así que les agradezco desde ya por todo el apoyo, si es que desean apoyarme, claramente, ya que no es ninguna obligación, pero igualmente estoy muy agradecido por todo el amor que hemos estado recibiendo estas semanas de parte de ustedes. Son la mejor comunidad del mundo”, manifestó junto a su video.