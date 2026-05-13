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Milett Figueroa rompe su silencio sobre el verdadero motivo de su separación de Marcelo Tinelli: "Ya no era sano para mí seguir sosteniendo una relación"

La actriz Milett Figueroa sorprendió al abordar los rumores sobre su ruptura con Marcelo Tinelli, quien ya tiene un nuevo romance, y expuso una situación vinculada a la exclusividad en la pareja.

Milett Figueroa anunció, en abril de 2026, que en marzo había terminado con Marcelo Tinelli.
Milett Figueroa anunció, en abril de 2026, que en marzo había terminado con Marcelo Tinelli. | Foto: composición LR/Instagram/Amor y Fuego
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Milett Figueroa encendió el set de 'Amor y Fuego' con sus revelaciones sobre el final de su relación con Marcelo Tinelli. Por primera vez desde que anunció la ruptura con el empresario argentino, tras más de dos años de romance, la modelo peruana habló sobre el verdadero motivo detrás de esta mediática separación.

La actriz decidió romper el silencio en medio de una oleada de rumores y comentarios en su contra, provenientes principalmente de figuras de la farándula argentina, entre ellos, familiares y amigos del propio Tinelli, quien confirmó una nueva relación menos de un mes después de cerrar su historia con la peruana.

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“Irreconciliable”: Milett Figueroa expone diferencias que acabaron su romance con Marcelo Tinelli

Durante la entrevista, Milett enfrentó la pregunta sobre el verdadero motivo de su separación de Tinelli, tema rodeado de especulaciones y versiones contradictorias desde el entorno del conductor argentino. Aunque evitó dar detalles concretos, la modelo dejó claro que la ruptura estuvo marcada por diferencias profundas en valores que, según ella, resultan esenciales en cualquier relación. “No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una relación: el respeto, la coherencia, sobre todo en una relación verdadera”, señaló.

Al ser consultada sobre un ejemplo de lo que consideró una falta de respeto, la actriz de 33 años prefirió no precisar el motivo exacto, pero insinuó que se trató de una situación vinculada a la exclusividad en la pareja. “Irreconciliable, no negociable. Uno en una pareja puede ceder a ciertas cosas que son naturales en una relación, pero en una relación de exclusividad, de amor verdadero, tiene que haber una coherencia y un respeto hacia la otra persona en todo el sentido de la palabra. No voy a decir por qué se terminó la relación, pero sí fue por eso”, agregó, sorprendiendo a los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

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“No era sano para mí”: Milett Figueroa sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli

Más adelante, Gigi abordó directamente el tema de la presunta infidelidad y preguntó si el hecho de que Marcelo Tinelli presentara a una nueva pareja poco después de la separación estaba relacionado con un engaño descubierto por Milett. Ante esa especulación, la modelo prefirió destacar el amor con el que cerró esa etapa con su ex. “Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja. Obviamente, si no comete los errores que cometió conmigo, va a poder ser muy feliz, pero no quiero hablar de una relación que terminé porque es una relación que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada. Terminé la relación estando muy enamorada”, afirmó.

Sus palabras despertaron la suspicacia de ‘Peluchín’, quien le preguntó por qué decidió separarse de él si aún lo amaba. Milett reafirmó que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables. “Justamente porque los valores no se alinean”, declaró. Ante la insistencia de Gigi sobre por qué recién al final tomó esa decisión, la actriz dejó entrever que ya había notado esas discrepancias y que se volvió insostenible continuar soportándolas. “Terminé justamente porque no era sano para mí; ya no era sano mantener y seguir sosteniendo una relación con él”, sentenció.

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