Espectáculos

Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños y causa revuelo en redes: “Te mereces todo”

Un mensaje cargado de sentimientos de Yarita Lizeth desató una ola de reacciones y comentarios entre seguidores.

Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños.
Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños.

La cantante folclórica Yarita Lizeth atraviesa un momento personal lleno de ilusión y cercanía emocional. En los últimos días, su pareja Alejandro, hijo de Dina Páucar, celebró 36 años de vida, fecha que no pasó desapercibida para la artista.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la intérprete decidió compartir un video acompañado de un mensaje conmovedor que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La publicación generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales.

Yarita Lizeth y su mensaje por el cumpleaños de Alejandro Páucar

En la descripción del video difundido en la plataforma china, Yarita Lizeth expresó palabras de profundo afecto hacia su pareja. “Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)”, escribió la cantante.

Yarita Lizeth saluda a Alejandro Páucar por su cumpleaños.

Yarita Lizeth saluda a Alejandro Páucar por su cumpleaños.

El mensaje destacó la conexión emocional entre ambos y reflejó un momento íntimo que la artista decidió compartir públicamente, lo que incrementó la atención de sus seguidores en distintas plataformas digitales.

La promesa de Yarita Lizeth que generó revuelo en redes

En la misma publicación, la folclórica no solo dedicó palabras de cariño, sino que también hizo una promesa especial a Alejandro Páucar. “Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo”, se lee en la descripción.

Estas palabras provocaron una ola de reacciones positivas. Numerosos usuarios aplaudieron el gesto y resaltaron la complicidad que existe entre la pareja, convirtiendo la publicación en tema de conversación.

Usuarios reaccionan al gesto de la cantante folclórica

Tras la difusión del mensaje, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos seguidores enviaron saludos y buenos deseos al homenajeado, además de destacar la relación sentimental. “Feliz cumpleaños Alejandro Páucar que Dios te bendiga siempre”, “Hacen una linda pareja Yarita Lizeth y Alejandro Páucar”, “Bien chinita, hermosa pareja, bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

Otros internautas también mencionaron a Dina Páucar, resaltando la felicidad que podría sentir la cantante criolla por la relación de su hijo, lo que amplificó el impacto del mensaje compartido.

