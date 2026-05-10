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Mario Hart expone el detonante que habría provocado el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Tolerancia y paciencia”

Mario Hart reapareció en el programa ‘Arriba mi gente’ y reveló detalles inéditos sobre su relación con la modelo venezolana Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.
Korina Rivadeneira y Mario Hart tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.
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Mario Hart y Korina Rivadeneira son una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Sin embargo, desde hace meses existen fuertes rumores que apuntan a que su relación, de casi 10 años (9 de ellos casados), habría llegado a su fin. Incluso, el mismo piloto lo dejó entrever durante una entrevista, aunque sin revelar las razones.

Ahora, el exintegrante de 'Esto es guerra' decidió no callar más y reveló el detonante que habría provocado la ruptura de su romance con la venezolana. “Estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, contó en un inicio Mario Hart durante el programa 'Arriba mi gente'.

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Mario Hart reveló las causas por las que su relación con Korina habría acabado

Mario Hart recordó los momentos más complejos de su vida en pareja con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos, tras ser consultado por los conductores. Si bien no confirmó ni quiso dar detalles sobre una posible ruptura, el piloto expuso que la convivencia diaria y la rutina junto a la modelo venezolana atravesaron etapas difíciles.

“Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, contó Hart, muy sereno, dejando entrever que la falta de novedad y el desgaste cotidiano terminaron afectando la relación.

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Mario Hart habla de los hijos que tiene con Korina Rivadeneira

Mario Hart también habló sobre los dos hijos que tiene con Korina Rivadeneira, quienes, según aseguró, cambiaron por completo la dinámica de su relación. Además, resaltó la vida familiar que ha construido junto a ellos, pese al difícil momento personal que atravesarían.

“Los hijos cambian muchas cosas, es hermoso, es muy lindo vivir en familia, mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero, como dice Fernando (Díaz), te ponen a prueba en muchísimas cosas y sobre todo cambian esa relación íntima”, finalizó.

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