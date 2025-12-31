HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a 4 trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes
Dina Paucar dedica emotivo mensaje a su hijo Alejandro por su cumpleaños: "Una mezcla de ternura y valentía"

El novio de Yarita Lizeth cumplió 36 años y su madre compartió una tierna dedicatoria, destacando el amor incondicional que los une.

Alejandro Paucar cumplió 36 años. Foto: composición LR/difusión

Alejandro, el hijo mayor de Dina Paucar, celebró sus 36 años, y la reconocida cantante expresó públicamente cuánto significa en su vida. A pocas horas de la llegada del 2026, la intérprete de 'Qué bonitos son tus ojos' compartió un emotivo mensaje en redes sociales, destacando la profunda conexión que mantiene con su primogénito.

A través de su cuenta personal de Facebook, la popular 'Diosa hermosa del amor' describió el vínculo especial entre una madre y su hijo. “Para una madre, su niño es una mezcla de ternura y valentía, alguien a quien quiere ver crecer fuerte...”, escribió la cantante.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD
Mensaje de Dina Paucar. Foto: captura/Facebook

PUEDES VER: Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Dina Paucar comparte tierno mensaje a su hijo Alejandro

En su publicación, Dina Paucar reflexionó sobre el significado de tener un hijo varón, a quien calificó como un regalo con propósito. “Dicen que cuando Dios le envía un hijo varón a una mujer no es casualidad, es propósito”, expresó, resaltando que este tipo de amor despierta una fuerza interior y un instinto protector único en una madre.

La cantante también destacó que los hijos varones representan apoyo emocional, compañía y fortaleza en los momentos difíciles. “Es esa mano pequeña que la busca cuando tiene miedo, ese abrazo que la calma cuando siente que el mundo se le viene encima”, escribió, describiendo la relación madre-hijo como un refugio mutuo.

Asimismo, la 'Diosa hermosa del amor' afirmó que los hijos varones crecen recordando quién los sostuvo primero y aprenden a amar sin condiciones. “Un hijo varón llega para enseñarle a su mamá que también merece ser amada”, señaló, subrayando la conexión profunda y espiritual que los une.

PUEDES VER: Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante

El regalo especial que le dio Alejandro a su novia Yarita Lizeth

Luego de oficializar su relación, Yarita Lizeth compartió en TikTok un romántico detalle que recibió: un ramo de rosas acompañado de la palabra “Hermosa” y una dedicatoria especial que decía “Feliz aniversario. Tu sol”, gesto que evidenció el cariño y la cercanía que mantienen en una fecha significativa para ambos.

Por su parte, Alejandro Páucar expresó públicamente sus sentimientos al escribir: “Valió toda la pena haberte conocido”, a lo que la cantante respondió con emoción: “Tú me has dado el amor más grande de todo el mundo, valió la pena haberte conocido”, reafirmando así el vínculo sentimental que los une.

