Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Yarita Lizeth sorprende a su novio Alejandro Páucar al decirle que es celosa y le dedica inesperado mensaje: “Tengo miedo a perderte”

Yarita Lizeth, conocida como la 'Chinita del amor', expresó su miedo a perder a Alejandro Páucar, director musical de Dina Páucar, ante miles de fans.

Yarita Lizeth le declara su amor a Alejandro Páucar en un emotivo concierto en Bolivia, sorprendiendo a los presentes con una romántica dedicatoria musical. Fotos: Facebook.
Yarita Lizeth le declara su amor a Alejandro Páucar en un emotivo concierto en Bolivia, sorprendiendo a los presentes con una romántica dedicatoria musical. Fotos: Facebook.

La cantante folclórica Yarita Lizeth y Alejandro Páucar no dejan de expresar sus sentimientos frente a miles de personas, semanas después de haber confirmado su romance. En uno de los últimos conciertos que ofrecieron en Bolivia, la ‘Chinita del amor’ sorprendió al primogénito de Dina Páucar al dedicarle una canción, donde le declaró todo su amor. 

“Esta canción te la dedico, mi amor. Porque tengo miedo a perderte y también me pongo celosa”, expresó Yarita Lizeth frente a Alejandro Páucar y Dina Páucar, quien no pudo ocultar su sorpresa por las palabras de la artista puneña.

Yarita Lizeth le confiesa a Alejandro Páucar que es celosa 

Durante su gira por Bolivia, Yarita Lizeth volvió a coincidir con Alejandro Páucar, quien se desempeña como director musical de la banda de Dina Páucar. Antes de interpretar ‘Enferma de amor’, la artista de Juliaca le admitió que es celosa y que tiene miedo a que su historia de amor llegue a su fin.

“Esta canción es para todas las chicas celosa como yo, enferma de amo”, manifestó Yarita Lizeth mientras veía con amor a Alejandro Páucar, quien semanas atrás sorprendió a la artista con tierno detalle por su aniversario.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Le estoy sonriendo a mi celular viendo esta parejita”, “jajaja, Yarita babeando por Alejandro. Qué viva el amor, Dios los acompañe”, “Yaritza me representa, ya tengo miedo a perder, tanto daño me hicieron, “Cuando él lo diga cuánto la ama, ahí recién les creeré” y “Lo mas feo es ver a alguien que le diga te amo y todavía en público y él no le responde nada”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

¿Cuántos años tienen Yarita Lizeth feliz y Alejandro Páucar?

Yarita Lizeth nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, y Alejandro Páucar el 31 de diciembre del mismo año, cumpliendo ambos 36 años casi simultáneamente. La mínima diferencia de un mes ha sido destacada por seguidores como un signo de armonía en la relación.

