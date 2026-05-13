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Brando Gallesi termina su amistad con el actor Thiago Vernal, a quien consideró su mejor amigo, tras sufrir bullying en película de Tondero

Brando Gallesi comentó que ya no habla con Thiago Vernal, con quien ha trabajado en varias producciones, luego de quejarse por el excesivo consumo de alcohol de sus compañeros antes de rodar una película fuera del Perú.


Brando Gallesi y Thiago Vernal dejaron de ser grandes amigos. Foto: captura Youtube
Brando Gallesi y Thiago Vernal dejaron de ser grandes amigos. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube
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Brando Gallesi ha estado en el ojo de la polémica al compartir su QR para que sus fans puedan apoyarlo a solventar sus gastos personales, luego de perder todos sus ahorros tras tomarse un año sabático para encontrarse a sí mismo. Durante una reciente entrevista, el joven actor manifestó que muchos de sus amigos del arte dejaron de hablarle.

El último martes 12 de mayo del 2026, Brando Alonso Gallesi Camacho reveló en Ouke que perdió amigos de la industria del cine, entre ellos Thiago Vernal, tras quejarse de algunos excesos con el alcohol que se habrían cometido en Uruguay, donde se rodó la película 'Locos de amor: mi primer amor', dirigida y producida por Miguel Valladares.

“Desde que llegamos había mucho trago. Había primero sus vinitos, era tranquilo. Luego eran todos los días, los chicos salían y querían juerguear. Comencé a decir que no, ahí comenzó todo porque yo puse mi límite, puse mi distancia. (...) de la nada nadie me miraba a los ojos, nadie me hablaba, me ignoraban, me cerraban el paso, me daban la espalda (...) toda la química había desaparecido. Y eso me incomodó porque ya estaba comenzando a afectar también a mi trabajo”, narró el joven de 23 años.

PUEDES VER: Brando Gallesi revela que fue víctima de bullying en famosa película de Tondero y expone secretos de sus compañeros: “Me hicieron la ley del hielo”

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Brando Gallesi y Thiago Vernal dejaron de ser amigos

Durante su conversación con Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, Brando Gallesi contó cómo nació su amistad con Thiago Vernal, quien le presentó a otros actores. Luego, el artista señaló que, tras revelar el difícil momento económico que atraviesa, Vernal no se comunicó con él, por lo que dejó claro que ya no son amigos.

Asimismo, en su cuenta de TikTok, un usuario comentó que Brando Gallesi y Thiago Vernal, quienes trabajaron en Billy Elliot (2018), 'Japan, el musical' (2021) y 'Locos de amor: mi primer amor' (2025), eran buenos amigos, a lo que el actor respondió: “Ya nop”.

Brando Gallesi y Thiago Vernal dejaron de ser grandes amigos. Foto: TikTok

Brando Gallesi y Thiago Vernal dejaron de ser grandes amigos. Foto: TikTok

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