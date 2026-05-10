La creadora de contenido se mostró muy emocionada junto a su pareja. Foto: Composición LR/Instagram.

La creadora de contenido se mostró muy emocionada junto a su pareja. Foto: Composición LR/Instagram.

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Con una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó y desató miles de reacciones en redes sociales, la modelo e influencer Valery Revello, de 31 años, anunció que se encuentra embarazada por tercera vez.

La exesposa del futbolista Sergio Peña compartió la noticia junto a su novio, el deportista Tomás Tudela, quien apareció posando al lado de sus dos hijos, uno fruto de su relación con Peña y otro de Tudela, a la orilla de una playa. En las imágenes mostraron la ecografía, la prueba positiva de embarazo y el vientre de la influencer.

Valery Revello, su pareja Tomás Tudela, sus dos hijas anunciando que será mamá nuevamente. Foto: Instagram.

Valery Revello anuncia su embarazo con publicación en Instagram

Valery Revello utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que será madre por tercera vez y que ya tiene cinco meses de gestación. Por ello, compartió un mensaje dedicado al bebé que lleva en su vientre, el cual conmovió a sus seguidores.

“Un carrusel de emociones. Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, con 5 meses, viéndote crecer en cada ecografía, nos llena de ilusión tenerte con nosotros, mi hermos@. Te amamos infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos 5”, escribió la también empresaria de ropa.

La publicación estuvo acompañada de un collage de fotografías en las que aparece junto a su novio Tomás Tudela, campeón nacional de surf, y sus dos hijas, quienes posaron sonrientes para celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia.

Valery Revello y la condición que hace que sus ojos sean de distinto color

Valery Revello, egresada de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Andrés Bello, confesó que padece heterocromía, una condición que provoca que sus ojos tengan distintos colores: uno verde y otro marrón.

Esta afección no es muy común y suele aparecer desde el nacimiento o poco tiempo después. Sin embargo, la influencer no tiene problemas en mostrarse tal como es y suele lucir sus ojos de diferente color en las fotografías que comparte en redes sociales.