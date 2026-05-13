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Modelo Ivana Yturbe reaparece y alarma al anunciar complicado momento de salud: “Todo está siendo supervisado por médicos”

Modelo Ivana Yturbe, esposa del futbolista Beto Da Silva, compartió sensible mensaje en redes sociales donde dejó entrever que padecería extraña enfermedad sobre la que aún no tendría mucha información.

Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva están casados desde hace más de cinco años. Foto: Composición LR/Instagram.
Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva están casados desde hace más de cinco años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Ivana Yturbe reapareció en redes sociales y alarmó a sus seguidores al anunciar que estaría atravesando un delicado momento de salud. La modelo de 30 años compartió un extraño mensaje en sus historias de Instagram, donde pidió a sus seguidores que “escuchen su cuerpo” y que prioricen su bienestar.

Sin embargo, la esposa del futbolista Beto Da Silva no reveló exactamente qué padecimiento enfrenta, pues aseguró que todavía no cuenta con información clara sobre su estado. “Cuando tenga más info, me animaré a hablar”, escribió la también influencer.

Mensaje de Ivana Yturbe sobre su salud. Foto: Instagram.

Mensaje de Ivana Yturbe sobre su salud. Foto: Instagram.

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Ivana Yturbe revela que su salud está siendo “supervisada por médicos”

En otra parte de su mensaje, Ivana Yturbe aseguró que su estado de salud viene siendo tratado y supervisado por especialistas. “Escuchar a tu cuerpo es muy importante, así que sorry si ando un poco desconectada. No se preocupen, que todo está controlado y supervisado por médicos y profesionales”, compartió.

Además, prometió a sus seguidores que no desaparecerá de las redes sociales pese al complicado momento que atraviesa y que mantiene preocupados a sus fans. “Por el momento prometo estar lo más activa que pueda por aquí. Que tengan un lindo día”, finalizó.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía tomada desde una habitación, donde se aprecia a través de la ventana el paisaje del Cusco, ciudad donde actualmente reside la influencer junto al padre de su hija, Beto Da Silva.

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Ivana Yturbe suspendió su boda con Beto Da Silva

Ivana Yturne y Beto Da Silva se casaron por civil en 2021 en Trujillo. Sin embargo, la pareja soñaba con celebrar este año su boda religiosa, aunque finalmente se vio obligada a suspenderla debido a sus distintos objetivos y compromisos profesionales.

"Este año no se da, tenemos objetivos diferentes", declaró la modelo al programa de Magaly Medina. No obstante, ambos dejaron abierta la posibilidad de realizar la ceremonia más adelante.

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