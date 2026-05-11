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Toñizonte revela el verdadero motivo de su repentina salida de ‘Chimi Churri’: “Me dijeron que ya no trabajaba por Whatsapp”

Toño Rodríguez, quien se mostró en contra de que hablen mal de la hija adolescente de Christian Domínguez, terminó siendo despedido de la peor manera.

Toñizonte aclara su reciente despido de 'Chimi Churri' tras oponerse al regreso de Norka Ascues. La producción le comunicó su salida por WhatsApp.
Toñizonte aclara su reciente despido de 'Chimi Churri' tras oponerse al regreso de Norka Ascues. La producción le comunicó su salida por WhatsApp. | Fotos: captura/Youtube
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Antonio Rodríguez, más conocido como Toñizonte dejó de aparecer por varios días en el programa de YouTube 'Chimi Churri', lo que generó diversas especulaciones. Sin embargo, este lunes 11 de mayo, el exbailarín terminó con los rumores al aclarar por qué dejó de pertenecer al canal Tribu TV.

En conversación con Rick La Torre y Samuel Suárez, Toñizonte reveló que fue despedido de 'Chimi Churri' luego de oponerse al pronto regreso de Norka Ascue, la cantante que había criticado duramente a Camila Domínguez, hija de Melanie Martínez y Christian Domínguez, razón por la que la producción despidió a la artista semanas atrás.

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Toñizonte habla de su salida de 'Chimi Churri'

Toñizonte dejó en claro que no es capaz de hacer que una persona se quede sin trabajo, en referencia a Norka Ascue. Sin embargo, consideraba conveniente posponer su regreso a 'Chimi Churri' por un tema de respeto.

'Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que pasan en un programa, como cualquiera no está de acuerdo. La gente quiere decir que yo no quiero que trabaje la señora Norka. ¿Quién soy yo para quitar el trabajo a una persona? No estoy de acuerdo con que venga tan pronto habiendo tenido ese problema de haber hablado de menor de edad. Es lo único con lo que yo no estaba de acuerdo, pero creo que no son compatibles con mi opinión y creo que eso les molestó a la producción. Esas son mis conclusiones', manifestó el pintoresco personaje en el pódcast 'Q’bochinche'.

Por otro lado, Toñizonte aseguró que no rompieron el vínculo laboral con él de manera directa, sino mediante un mensaje que le llegó a su celular. 'Me dijeron que yo no trabajaba por WhatsApp. Ni siquiera dije que no vuelva, sino que no vuelva todavía', añadió.

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Toñizonte lanzó comunicado sobre su despido

Este lunes 11 de mayo, Toñizonte emitió un comunicado en el que explicó las razones de su salida y dejó en claro que no negociará sus valores y principios ni pondrá en tela de juicio sus años de trayectoria en el rubro artístico.

'Mi salida del programa se da por expresar mi rechazo a la reincorporación de una persona que anteriormente fue retirada por referirse de manera inapropiada a una adolescente menor de edad. Lo dije en su momento y lo sostengo hoy: hay temas con los que no se juega. Lamentablemente, parece incomodar más quien señala lo incorrecto que quien comete el error. La decisión fue comunicada por WhatsApp, pero más allá de la forma, me quedo tranquilo por haber actuado con coherencia', expresó en sus redes sociales.

'Si defender lo que considero correcto me cuesta un espacio, lo asumo. Lo que nunca haré es guardar silencio frente a situaciones que van contra mis principios. La coherencia no se negocia. Gracias a todos por el cariño, el apoyo y por acompañarme siempre. Esto no termina aquí; regresaré con más fuerza', concluyó en su comunicado.

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