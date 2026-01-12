HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Norka Ascue demanda al padre de su hija por alimentos y expone insólita defensa de su expareja: “Apeló diciendo que soy pública y gano más que él”

La actriz y cantante Norka Ascue enfrenta un proceso legal con el progenitor de su pequeña.

Norka Ascue demandó al padre de su hija por alimentos.
Norka Ascue demandó al padre de su hija por alimentos.

Norka Ascue relató que tuvo que iniciar acciones legales para exigir al padre de su hija el cumplimiento de la manutención correspondiente. La artista enfatizó que su expareja no se quedó con las manos cruzadas: “Apeló diciendo que soy pública y gano más que él”.

La cantante detalló que, a pesar de la presión y los cuestionamientos, mantiene firme su objetivo de asegurar el bienestar de su hija. Subrayó que trabaja con dedicación y aseguró que su labor profesional no afecta su responsabilidad como madre.

PUEDES VER: Norka Ascue responde a Christian Cueva tras la amenaza de publicar videos suyos: 'No te tengo miedo'

lr.pe

El impacto de la apelación y la defensa de Norka

En ese sentido, Ascue explicó que la apelación presentada busca minimizar la obligación del padre frente a la ley, un recurso que, según ella, no refleja la realidad.

“Así que estoy en ese proceso, pero nadie va cuestionar que me rompo el lomo para darle lo mejor a mi hija. Subo al escenario, río, canto, pero la procesión va por dentro”, aseguró la artista.

PUEDES VER: Excantante de Alma Bella, Norka Ascue, cuestiona incursión de Christian Cueva en la música: 'Está en las nubes'

lr.pe

Norka Ascue pide protección frente a amenazas de Christian Cueva

En paralelo a la demanda por alimentos, Norka solicitó garantías de seguridad tras amenazas dirigidas a su pareja, Mack Songhurst, conocido como 'La Mackyna', y a ella misma. Según detalló, el futbolista Christian Cueva habría realizado varias llamadas intimidatorias, incluyendo menciones sobre supuestos videos comprometidos.

La artista señaló que las acciones de Cueva fueron registradas en cartas y documentos oficiales presentados ante la autoridad correspondiente. Recalcó que su objetivo principal es proteger a su familia y asegurar la tranquilidad de su hija, evitando que situaciones externas interfieran en su bienestar.

