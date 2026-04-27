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María Pía Copello responde a rumores de despidos en su canal tras llegada de Abneer Robles: "Tenemos que hacer que la empresa sea sostenible"

La conductora María Pía Copello aclaró que el exproductor de 'La manada' no ingresó para reemplazar a nadie ni despedir personal, y explicó su verdadera función en +QTV.

María Pía Copello aclará sobre la entrada de Abneer Robles a su canal de sstreaming. Foto: composición LR/+QTV/YouTube
María Pía Copello aclará sobre la entrada de Abneer Robles a su canal de sstreaming. Foto: composición LR/+QTV/YouTube
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María Pía Copello se pronunció sobre los rumores que surgieron alrededor de su canal de streaming +QTV, luego de la incorporación de Abneer Robles y la salida de Peter Fajardo. La conductora aclaró que no hubo despidos por parte del exproductor de 'La manada' y explicó cómo se maneja actualmente la plataforma digital.

Durante la emisión del pódcast de YouTube 'Sin más que decir', la también empresaria aseguró que las decisiones internas corresponden a la gerencia y no a una sola persona. “Tenemos que hacer que la empresa sea sostenible”, afirmó y aclaró que el exproductor de 'Esto es guerra' cumple un rol temporal como asesor de contenido por dos meses.

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María Pía aclara rumores de despido y explica la entrada de Abneer Robles

La exconductora de 'Mande quien mande' rechazó que Robles haya llegado a +QTV para reemplazar a Peter Fajardo o despedir trabajadores del canal. Según explicó, el exproductor fue convocado únicamente como asesor de contenido. “Quiero también aclarar que no está contratado. Abneer no ha venido en el puesto de nadie (...) tampoco ha despedido personas. Este es un canal gestionado por una gerencia que toma las decisiones”, manifestó.

Asimismo, la empresaria reveló que antes de concretar esta colaboración ambos conversaron para limar asperezas, luego de algunos desencuentros del pasado relacionados con opiniones vertidas cuando el productor de contenido dirigía 'La manada'. Fue Israel Dreyfus, uno de los integrantes de 'Sin más que decir', quien facilitó el diálogo entre Abneer y María Pía Copello para que retomaran la comunicación.

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Abneer aclara su ingreso a +QTV tras salida de Peter Fajardo

El creador de 'La manada' también aprovechó el espacio para explicar cuál es su verdadera función en +QTV. “Yo no soy ni siquiera productor. Lo que Pía me pide es que, después que limamos asperezas, me dice: ‘Me gustaría que nos asesores un poco con el contenido’”, señaló frente a la propia conductora.

Además, el creador de contenido respondió a quienes aseguraban que había ingresado para sacar personal. “Me da risa que digan que yo he botado gente, que soy el ministro del Interior, que voy a entrar con mi gente”, comentó y explicó que su intención no es replicar el formato de La manada, sino encontrar una identidad propia para el espacio conducido por María Pía Copello, Israel Dreyfus, Diana y Flor. “Voy a tratar de encontrar el rumbo que esta mesa tiene, lo que quiero hacer es entretenimiento”, expresó.

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