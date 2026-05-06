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Amigo de Milett Figueroa le exige a Marcelo Tinelli devolver las cosas de la actriz peruana: “Ha dejado todo en tu casa”

Influencer Giancarlo Cossio dejó entrever en vivo que Marcelo Tinelli estaría reteniendo las cosas de Milett Figueroa tras el fin de su relación.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli protagonizaron un romance de casi dos años. Foto: Composición LR/Instagram
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli protagonizaron un romance de casi dos años. Foto: Composición LR/Instagram
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Giancarlo Cossio, mejor amigo de Milett Figueroa, sorprendió al revelar en su podcast 'Por no decirlo' que las pertenencias de la actriz peruana aún están en la casa de Marcelo Tinelli. Por esa razón, se dirigió al conductor argentino para exigirle que se las devuelva, dejando entrever que él las habría retenido tras el fin de la relación.

Cabe recordar que el romance entre la peruana y el argentino duró dos años. Fue la propia Milett quien anunció la ruptura ante las cámaras de 'Amor y fuego', luego de varias semanas de rumores. Por su parte, el famoso presentador también se pronunció y afirmó que la separación se dio en buenos términos a finales de marzo. Hace poco, presentó a Rossana Almeyda como su nueva pareja.

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Giancarlo Cossio le pide a Marcelo Tinelli que le devuelva sus cosas a Milett Figueroa

Cuando Giancarlo Cossio y sus compañeros hablaban sobre ropa de invierno en su podcast, el conductor cambió de semblante y se dirigió directamente a Marcelo Tinelli para exigirle que le devuelva las cosas de Milett Figueroa.

“Escúchame Marcelo Tinelli. Puedes mandarle sus cositas a mi amiga porque ha dejado todo en tu casa. Así como la payasa esa que entró (Rossana Almeyda), sabía que Milett estaba allí. Así que puedes mandárselo”, expresó en vivo Cossio.

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¿Por qué terminaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han revelado la razón exacta del fin de su relación. Sin embargo, la prensa argentina afirmó que su romance estaba ligado al reality 'Los Tinelli', emitido por la plataforma de streaming Amazon Prime, la cual les habría pedido continuar con la relación por el bienestar de la producción.

Además, trascendió que el presentador argentino tuvo actitudes muy celosas que incomodaban a la modelo peruana. Otra de las versiones que deslizó la prensa de ese país es que Tinelli nunca habría respaldado a su ahora expareja frente a la tensa relación que ella mantenía con sus hijas.

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