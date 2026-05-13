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Famoso exchico reality peruano es detenido tras presunta agresión a la madre de su hijo: “Yo estoy esposado ahorita”

El también cantante de cumbia fue denunciado por su joven pareja, quien le habría encontrado mensajes comprometedores en su celular, hecho que desató su molestia.

María Fernández Benites denunció al exchico reality la madrugada del último sábado. Foto: Composición LR/Willax.
María Fernández Benites denunció al exchico reality la madrugada del último sábado. Foto: Composición LR/Willax.
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El desaparecido programa 'Bienvenida la tarde' sirvió de trampolín para que muchos chicos reality dieran el salto al estrellato y se desempeñaran en otros ámbitos. Ese es el caso de Álvaro Stoll, quien se mantiene vigente en el ambiente artístico como uno de los integrantes del grupo de cumbia Hermanos Yaipén.

Sin embargo, el modelo de 39 años se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser denunciado ante las autoridades por María Fernández Benites Aguirre, madre de su bebé de un mes, por presunta agresión física y psicológica. Esto provocó que la Policía lo detuviera e incluso el programa 'Amor y fuego' presentó imágenes en las que aparece esposado.

PUEDES VER: Álvaro Stoll recuerda su paso por 'Bienvenida la tarde' y lanza dura crítica: "Era un maltrato laboral"

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Madre del hijo de Álvaro Stoll le encontró mensajes comprometedores en su celular

De acuerdo con el parte policial que presentó Rodrigo Gonzales 'Peluchín' en su programa, el conflicto entre Álvaro Stoll y María Fernández comenzó cuando esta última encontró mensajes comprometedores en el celular del cantante. Este hecho habría desencadenado una fuerte discusión dentro de su vivienda, donde el artista presuntamente reaccionó de manera violenta contra la mujer de 34 años.

La joven afirmó que el modelo se encontraba en estado de ebriedad y que la insultó cuando ella le acercó el rostro para mostrarle las supuestas conversaciones. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 9 de mayo.

En la denuncia también se detalla que, durante el presunto altercado, el artista habría jalado el cabello a la madre de su hijo en medio del forcejeo, y le arrancó un mechón.

PUEDES VER: Álvaro Stoll vuelve a los Hermanos Yaipén pese a anuncio de su retiro hace dos días: ¿qué pasó?

lr.pe

Álvaro Stoll es captado siendo detenido y esposado

Las cámaras de 'Amor y fuego' captaron a Álvaro Stoll mientras era detenido y aseguraba ser inocente. El modelo se encontraba custodiado por la Policía y llevaba esposas. “En su momento voy a salir a hablar”, declaró antes de ser trasladado por las autoridades para continuar con las investigaciones del caso.

“Yo no me estoy escondiendo de nada, yo estoy esposado ahorita porque es el proceso... ha habido un tipo de agresión, pero no de mi parte”, expresó. Finalmente, el domingo por la mañana, el cantante fue puesto en libertad y retomó sus actividades laborales con Hermanos Yaipén.

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