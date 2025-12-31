Norka Ascue responde a Christian Cueva tras la amenaza de publicar videos suyos: “No te tengo miedo”

Tras filtrarse una conversación telefónica en la que Christian Cueva amedrenta ‘La Mackyna’, mejor amigo de Christian Domínguez y panelista del programa de YouTube ‘Chimichurri’, por hablar mal de él y de Pamela Franco, la novia del afectado, Norka Ascue, decidió alzar la voz.

La exbailarina respondió públicamente al futbolista luego de que, en un tramo del audio, este amenazara a su pareja con publicar videos de ella. “Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer...”, se escucha decir a Cueva en la grabación.

Norka Ascue responde a Christian Cueva y afirma no tener miedo a sus amenazas

Norka Ascue sostuvo en el programa ‘Chimichurri’ que no tiene miedo de las amenazas de Christian Cueva y aseguró que el karma pronto alcanzará tanto a él como a su novia, Pamela Franco. “Di lo que quieras, yo no te tengo miedo, me das risa porque te va a venir el karma, qué feo van a terminar... lágrimas de madre, de mujer, de hijos... la vida los va a revolcar bien feo”, señaló la pareja de ‘La Mackyna’.

Además, la exbailarina le recordó al futbolista algunos de los escándalos que protagonizó fuera del ámbito deportivo. “Rabo de paja tenemos todos, pero no me vas a comparar pues. A mí no me han visto borracha, orinando en una calle, tampoco no he llamado a amedrentar a mis hijos en Navidad, tampoco he hecho llorar a una familia y he sido la clandestina”, declaró Ascue muy molesta.

“Hemos visto las imágenes de cuando le sacaste la mier... a tu exmujer en el ascensor, lo del Yape, tu clandestina llorando y jurando por su hija que no te conocía, que lo amenazas a Christian Domínguez, entonces qué vienes a reclamar acá, tú mismo exhibes tu vida”, expresó.

Norka Ascue y su contundente mensaje para Pamela Franco

Norka Ascue no solo habló fuerte de Christian Cueva, sino también contra Pamela Franco, a quien acusó de destruir hogares y facturar con ello.

“Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir. En mi opinión personal, el peor insulto sería que me digan el nombre de tu mujer”, concluyó.