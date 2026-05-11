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¡Se sincera! María Pía Copello admite que estuvo con un hombre misio y cuenta cómo él le sacaba dinero: “Yo lo mantenía”

María Pía Copello compartió su experiencia pasada con parejas de menos recursos económicos, donde ella asumía gastos y creía que el amor trasciende lo material.


Copello discutió la norma social de las relaciones, enfatizando que el amor no debe mediirse por la situación económica. Fotos: captura/Youtube
Copello discutió la norma social de las relaciones, enfatizando que el amor no debe mediirse por la situación económica. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube
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Las declaraciones de Flavia Laos sobre el prospecto de hombre que quiere como pareja generaron diversas reacciones. Mientras algunos cuestionaron duramente a la exnovia de Austin Palao, otros respaldaron su postura. Ese fue el caso de los conductores del pódcast 'Sin más que decir', quienes aseguraron que ella está en todo su derecho de querer en su vida a un hombre que pueda tener el mismo estilo de vida que ella.

“¿Alguna vez, algunas de ustedes ha estado con un misio?”, preguntó el productor Abneer Robles en el programa de este lunes 11 de mayo, a lo que María Pía Copello dijo que fue su caso. “Es parte de la vida, pues. ¿Cuál es el problema?”, recalcó.

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María Pía Copello revela que mantuvo a su expareja

En la actualidad, María Pía Copello está felizmente casada con Samuel Dyer, pero contó que antes de conocer al empresario peruano mantuvo un romance con un hombre de bajos recursos económicos. “Así es la vida, pues. Cuando uno se tiempla, cuando uno se ilusiona, cuando uno se enamora, literalmente es de la persona. No te estás enamorando de la billetera o de cuánto tiene o cuánto deja de tener. Simplemente te enamoraste y ya está. Y a mí me tocaba en ese momento, yo chambeaba y, bueno, sí, yo lo mantenía”, aclaró.

Cuando le pidieron que dé detalles, María Pía Copello sostuvo que cubría los gastos de la cita y contó que ella accedía porque su entonces pareja le decía que faltaba la gasolina. “Yo decía: ‘Yo lo pongo’. Y ya sabía que tenía que poner también lo que me iba a tomar”, recordó entre risas.

Lo peor de todo es que a su entonces novio solo le gustaba ir en carro y no buscaba la forma de economizar. Cuando Flor Ortola le preguntó qué de bueno tenía esa persona, la conductora de televisión solo insistió en que estaba enamorada. “Obviamente, yo no veía nada de malo”, concluyó.

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