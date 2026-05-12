Para ingresar al mundo de Mario Levrero

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Un innominado escritor, que para variar tiene varios libros publicados y sigue en las mismas, atraviesa una fuerte crisis económica. En medio de esta situación desesperante, y sin esperarlo, recibe una oferta por parte de un editor: encontrar al autor de un manuscrito de novela. En principio, la propuesta le suena ridícula, pero cambia de opinión cuando se le dice que no solo se le va a pagar bien, sino que también se le publicará la novela que la editorial acaba de rechazar.

Nuestro autor, pues, se lanza a la búsqueda de Juan Pérez. Se dirige al pueblo de Penurias, ubicado a varias horas de Montevideo, la capital de Uruguay. Sobre el manuscrito de novela no se dice mucho, solo que se trata de una obra que va a cambiar el devenir de la novela contemporánea; y si se ubica al autor, la editorial podrá acceder a una subvención importante por parte de una entidad sueca.

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El escritor detective cree, por lo pequeño que es Penurias, que podrá encontrar rápido a Juan Pérez. Pero recibe respuestas distintas a las preguntas formuladas. Las respuestas de los pobladores de Penurias están ligadas, en su discurso, a la tradición del viaje. Esto impacta en el escritor detective. De alguna manera, él mismo se halla en un doble viaje: el exterior (estar en Penurias, pocas veces ha salido de Montevideo) y el interior (comienza involuntariamente a conocerse).

La novela se nutre de la tradición del policial (por el factor de la búsqueda). No obstante, no exhibe el componente para considerarla una novela policial: la interacción de los personajes. Sucede que el escritor detective no llega a interactuar del todo con los personajes; solo se limita a preguntar por Juan Pérez y a acostarse con Juana Pérez, la prostituta oficial de Penurias.

El estilo de Levrero es peculiar; llegas a creerte lo que te relata, te dices, en más de una ocasión, “esto no puede suceder”, pero continúas; llegas a comprometerte del todo con la búsqueda sin lógica del escritor detective; sus frustraciones, goces, inquietudes y esperanzas se van apoderando del lector.

"Dejen todo en mis manos". Imagen: Difusión.

El autor

Mario Levrero (Jorge Mario Varlotta Levrero) nació en Montevideo en 1940 y falleció en agosto del 2004. Fue librero, fotógrafo no profesional y cinéfilo. Su narrativa, se podría deducir por lo dicho líneas atrás, está signada por el absurdo. ¿Pero a qué nos referimos con lo absurdo? Para empezar, Levrero fue un gran lector de Kafka y discípulo suyo. Supo detectar el fuego del gigante checo; se percató de que lo absurdo no es un método, sino un modo de estar en la vida y, por lo tanto, de estar igualmente en la literatura. La fuerza del absurdo no es exterior. Esto Levrero lo entendió desde muy joven. Kafka basó el absurdo en la humanidad de su contenido, no en la forma del mismo. He ahí su universalidad, que vemos en todo su esplendor en el inicio de “La metamorfosis” y en novelas como El proceso.

Levrero, por lo general, está catalogado como escritor para escritores y lectores duros. Su compatriota, el célebre crítico Ángel Rama, lo llegó a calificar de “raro de la literatura”. No le faltaba razón. La poética de Levrero es extraña; pero, como indicamos líneas arriba, hay un componente humano que la sostiene. A diferencia de su maestro Kafka, Levrero le puso a su narrativa humor y surrealismo. Es decir, un absurdo festivo. Además, no hay mejor arma de crítica que el humor. El escritor detective de Dejen todo en mis manos (Literatura Random House) está signado por el humor a cuenta de lo que tiene que pasar para encontrar a Juan Pérez y las lucubraciones que generan en él esa experiencia de búsqueda. Es una metáfora de lo que podría ser la vida de cualquier persona. Levrero, en esencia, captura la esencia absurda de la vida (¿qué es la vida?, ¿por qué me pasan estas cosas?) y las extiende, no las deja pasar. No se trata de una opción literaria. Esa era la manera en que Levrero veía la vida y el ejercicio de su literatura. Por eso lo que escribe suena verosímil.

Cuando Ángel Rama calificó a Levrero de raro, lo hizo en función de la comparación con los libros de ficción de otros escritores hispanoamericanos, que iban más a lo social y lo formal en los 70. Levrero, subrayemos, no es el único raro en nuestras letras. Pensemos en Mario Bellatin y César Aira. Este es un trío que merece una lectura más atenta en la actualidad. Invitan a que el lector se reencuentre consigo mismo.

Levrero tiene más libros importantes, como las novelas de la Trilogía involuntaria (La ciudad, París y El lugar), La novela luminosa y El discurso vacío. Es una obra valiosa que no debe caer en el olvido. A inicios de siglo, era muy mencionada por no pocos escritores latinoamericanos. El acercamiento a Levrero apuntaba a lo formal y no subrayaba las luces humanas (por decirlo de alguna manera), que son los fundamentos de la verdadera literatura. Dejen todo en mis manos es una puerta idónea para entrar a la revelación de su poética, a la revelación del autoconocimiento.

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Dato:

Los libros de Mario Levrero están disponibles en plataformas y librerías.