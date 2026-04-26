El empresario mexicano Brian Rullan habló por primera vez sobre la presunta relación sentimental que su aún esposa, Laura Spoya, estaría manteniendo con el joven Sebastián Gálvez, con quien fue captada en actitudes cariñosas en distintos lugares.

El también chef fue entrevistado por el podcast 'Q'Bochinche', que solo difundió un extracto de sus declaraciones. En ese avance, llamó la atención por el tono de sus comentarios hacia la madre de sus hijos, de quien dijo que le “da pena”, y sobre su presunta pareja. “Se iba a dormir en su pinc** casa”, expresó.

Brian Rullan critica a Laura Spoya y Sebastián Gálvez

“Ella no es la mujer con la que me casé y, la neta, ella me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer”, expresó Brian Rullan sobre Laura Spoya en el podcast conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez.

También tuvo palabras contundentes hacia Sebastián Gálvez, señalado como la presunta pareja de la conductora de 'La manada'. El empresario recordó el accidente vehicular que protagonizó la exmiss Perú, momento en el que el joven apareció por primera vez. “¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada? Porque se iba a dormir a su pin*** casa", comentó.

Finalmente, cerró con una crítica directa hacia Gálvez. “Lástima que no tiene un padre que le dijo no meterse con mujeres casadas”, dijo muy mortificado por el ‘amigo’ de su todavía esposa.

¿Laura Spoya y Sebastián Gálvez siguen juntos?

El programa 'Magaly TV: la firme' conversó con una persona muy allegada a Sebastián Gálvez, quien aseguró que el joven ya no mantendría una relación con Laura Spoya. Según esa fuente, él no se habría enamorado de la exmiss Perú.

“Lo que sé hasta el momento, ya quedó eso. Ya fue, ¿me entiendes? Yo sé que hace semanas que nada que ver, o sea, no era algo tan serio, que estaban fluyendo y listo. Él dice que, si las cosas no se dieron, no se dieron (...) No, la verdad es que no (lo veía enamorado). Supongo que (estaba) tanteando”, señaló.