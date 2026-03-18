La difusión de acusaciones que involucran a Christian Domínguez y su actual pareja, Karla Tarazona, con la cantante Norka Ascue, novia de ‘La Mackyna’, desató un escándalo en la farándula peruana. El material, expuesto por la influencer ‘La Vitteri’ en 'Magaly TV, la firme', generó preocupación porque se mencionaba información vinculada a la hija mayor del cantante, lo que abrió un debate sobre la exposición de menores en conflictos mediáticos.

La polémica escaló rápidamente y alcanzó al podcast 'Chimi Churri', donde Ascue participaba como conductora. En ese espacio, la figura decidió dar la cara y ofrecer disculpas a la adolescente y a su madre, Melanie Martínez, aunque la situación terminó con su salida del programa.

Norka Ascue pide perdón entre lágrimas tras caso vinculado a hija mayor de Christian Domínguez

Durante su reaparición en 'Chimi Churri', Norka se mostró quebrada y reconoció que sus palabras fueron producto de un momento de enojo. “Que me disculpe de la manera en que me expreso, también a su mamá, que me perdonen públicamente porque ha sido la calentura del momento”, declaró entre lágrimas.

La conductora argumentó en esa línea que había sido atacada en redes sociales por los fans de la hija mayor de Domínguez y que eso la llevó a reaccionar de manera equivocada. “La gente de su comunidad venía a mis redes. Ya no hago lives por eso, porque toda su comunidad iba a mis redes a eso, a atacarme”, señaló, subrayando que su intención era asumir responsabilidad y pedir perdón.

Separan a Norka Ascue de 'Chimi Churri'

Tras escucharla, Verónica Alcántara, productora de 'Chimi Churri', comunicó su separación del podcast. “Comprenderás, Norka, que no te puedo mantener en el programa. A mí me duele más que a ti. Necesitaría ver qué va a pasar hoy, más tarde, porque ha habido muchas cámaras que han venido para entrevistarte, para ver. He quedado sorprendida con las cosas que me han dicho. Te entiendo, estoy tratando de entenderlo, pero hay cosas que no puedo pasar por alto y lo hemos hablado”, expresó.

La decisión dejó en claro que había límites que no podían pasarse por alto. Norka aceptó sin cuestionamientos: “Está bien, yo lo entiendo y lo asumo. Fue mi error. Son las consecuencias de mis actos. Vuelvo y repito: les pido disculpas a todos”.

¿De qué acusan a Norka Ascues y cómo se relacionan Christian Domínguez y Karla Tarazona?

El caso salió a la luz con las acusaciones públicas de ‘La Vitteri’. En 'Magaly TV, la firme', la influencer aseguró que Christian Domínguez y Karla Tarazona supuestamente habrían filtrado información privada de su hija mayor a Norka Ascue, la novia de ‘La Mackyna’. Además, según los audios que expuso, esta última le solicitó que atacara a la menor, alegando que contaba con la autorización de su padre, y también dejó mal parada a Melanie Martínez. En las grabaciones difundidas se escuchan frases que generaron indignación y preocupación en la opinión pública.

Aunque no se revelaron detalles específicos de la información filtrada por tratarse de una menor de edad, la acusación fue calificada como “grave” por el programa de Magaly Medina. De acuerdo con el espacio, esta situación confirmaría lo que Martínez ya había dejado entrever en su live con Pamela Franco, también expareja de Domínguez: que el cumbiambero supuestamente expuso información de su hija ante sus amigos, aunque aseguró que dicho contenido sobre la menor era falso.