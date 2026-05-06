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Renato Rossini Jr. sorprende al admitir que sí hubiera sido pareja de Samahara Lobatón: "En otra vida, 100%"

La pregunta de la ‘Tía Lisura’ dejó en evidencia a Renato Rossini Jr., quien se sonrojó mientras Samahara Lobatón mostraba expectativas por su respuesta. La influencer está comprometida con Youna.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. actualmente conviven en 'La Granja VIP Perú', mientras Youna está en Estados Unidos.
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. actualmente conviven en 'La Granja VIP Perú', mientras Youna está en Estados Unidos. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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Renato Rossini Jr. se enfrentó a una inesperada situación en 'La Granja VIP Perú' que puso en el centro su vínculo con Samahara Lobatón. Como parte de una dinámica, la 'Tía Lisura', familiar de Paul Michael, se dirigió al influencer para lanzarle la pregunta más esperada: si en otra vida él hubiera podido tener una relación con la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

El cuestionamiento no fue casual. Semanas atrás, Samahara causó revuelo al confesar que, en circunstancias distintas a su actual compromiso con Youna, tal vez hubiera sido pareja del modelo.

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“En otra vida, de todas maneras”: Renato Rossini Jr. sorprende con revelación sobre Samahara Lobatón

La escena se produjo como parte de una dinámica en la que personas relacionadas con los participantes de 'La Granja VIP Perú' debían hacerle una pregunta provocadora a otro concursante. En ese sentido, la 'Tía Lisura' fue frontal con Renato Rossini Jr. al buscar conocer su respuesta a la revelación que la prometida de Youna hizo previamente. “Una pregunta para Renato: ¿consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?”, cuestionó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para el hijo del actor Renato Rossini, quien llegó a sonrojarse mientras sus compañeros, incluida Samahara, reían por su reacción. Fue entonces cuando el ex de Ale Fuller admitió que, definitivamente, hubiera tenido una relación con Lobatón en otras circunstancias. “Sí, de todas maneras. En la otra vida, de todas maneras, 100%”, replicó.

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“En esta no”: Renato Rossini Jr. hace aclaración y menciona a Youna

La emoción en el set se intensificó con la inesperada respuesta de Renato Rossini Jr. Sin embargo, acto seguido, el chico reality hizo una importante acotación a su confesión. “Pero en otra vida. En esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna”, sentenció, mencionando al prometido de Samahara Lobatón, quien le pidió matrimonio a la influencer desde Estados Unidos con un gesto sorpresa en 'La Granja VIP Perú'.

Al escucharlo, la personalidad de internet no dudó en enviarle un cariñoso mensaje de felicitación por su cumpleaños al barbero y padre de su primogénita, y enfatizó cuánto lo ama.

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