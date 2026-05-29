HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
Espectáculos

Laura Spoya rompe su silencio y revela sentirse en paz tras admitir encuentros con Sebastián Gálvez: “No era mi intención esconderlo”

La ex Miss Perú Laura Spoya reapareció para explicar por qué decidió mantener en reserva su cercanía con el joven de 29 años y también respondió a las recientes declaraciones de su aún esposo, Brian Rullan.

Laura Spoya conduce el podcast 'La manada' por YouTube. Foto: Willax.
Laura Spoya conduce el podcast 'La manada' por YouTube. Foto: Willax.
Escuchar
Resumen
Compartir

Laura Spoya decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María, durante una entrevista exclusiva con 'Amor y fuego'. La ex Miss Perú se mostró serena al referirse a los rumores de un romance y explicó que nunca buscó ocultar la cercanía entre ambos. “No era intención quererlo esconder”, afirmó.

La conductora también fue consultada por las recientes declaraciones de su aún esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, quien se pronunció sobre este tema. Lejos de alimentar la polémica, la influencer optó por restarle dramatismo a la situación y contó cómo se siente tras haber expuesto públicamente esta etapa de su vida personal.

“Me siento relajada, contenta, tranquila...”, expresó Spoya, quien además admitió que mantener en reserva esta situación terminó afectándola emocionalmente. “El hecho de haberme estado escondiendo me mantenía en una situación tediosa, tampoco era mi intención quererlo esconder, pero las circunstancias me hicieron hacerlo”, manifestó.

PUEDES VER: Brian Rullan pide el divorcio a Laura Spoya tras confirmar romance con joven de 29 años: “Estoy esperando que vaya a firmar”

lr.pe

Laura Spoya habla sobre las declaraciones de Brian Rullan

Laura Spoya también se pronunció sobre los comentarios realizados por Brian Rullan, su aún esposo, luego de que este se refiriera públicamente al vínculo de la ex Miss Perú con Sebastián Gálvez. Las declaraciones del empresario mexicano generaron revuelo en redes sociales y avivaron la conversación sobre la nueva etapa sentimental de la conductora.

Sin embargo, lejos de responder con incomodidad o alimentar una nueva controversia, la exreina de belleza optó por un tono conciliador durante una entrevista con 'Amor y fuego'. Spoya evitó confrontar a Rullan y sugirió que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas o no expresadas de la mejor manera.

“Creo que no fueron las palabras que quiso utilizar y al final la ca…”, manifestó la modelo, dejando entrever que prefiere mantener la calma frente a la exposición mediática que atraviesa su vida personal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Valentino expone chats con el ‘saliente’ de Laura Spoya y revela que lo invitó a salir: "Me insistió"

Valentino expone chats con el ‘saliente’ de Laura Spoya y revela que lo invitó a salir: "Me insistió"

LEER MÁS
Laura Spoya encara a Valentino por mensajes con su 'saliente' y recibe inesperada respuesta del tiktoker: "Me invitó a salir"

Laura Spoya encara a Valentino por mensajes con su 'saliente' y recibe inesperada respuesta del tiktoker: "Me invitó a salir"

LEER MÁS
Brian Rullan pide el divorcio a Laura Spoya tras confirmar romance con joven de 29 años: “Estoy esperando que vaya a firmar”

Brian Rullan pide el divorcio a Laura Spoya tras confirmar romance con joven de 29 años: “Estoy esperando que vaya a firmar”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

LEER MÁS
Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

LEER MÁS
Estrella de ‘Al fondo hay sitio’ impacta al revelar atrevidas fotos junto a su novia antes de casarse

Estrella de ‘Al fondo hay sitio’ impacta al revelar atrevidas fotos junto a su novia antes de casarse

LEER MÁS
Christian Thorsen denuncia engaño sobre supuesto tratamiento 'milagroso' contra el cáncer que enfrenta: "Juegan con la esperanza de la gente"

Christian Thorsen denuncia engaño sobre supuesto tratamiento 'milagroso' contra el cáncer que enfrenta: "Juegan con la esperanza de la gente"

LEER MÁS
Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo europeo tras quedar embarazada: “Eso nadie sabe”

Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo europeo tras quedar embarazada: “Eso nadie sabe”

LEER MÁS
Famosa exMiss Perú es vinculada con la presunta red criminal de Nadeska Widausky: revelan testimonios en su contra

Famosa exMiss Perú es vinculada con la presunta red criminal de Nadeska Widausky: revelan testimonios en su contra

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025