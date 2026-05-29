Laura Spoya rompe su silencio y revela sentirse en paz tras admitir encuentros con Sebastián Gálvez: “No era mi intención esconderlo”

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Laura Spoya decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María, durante una entrevista exclusiva con 'Amor y fuego'. La ex Miss Perú se mostró serena al referirse a los rumores de un romance y explicó que nunca buscó ocultar la cercanía entre ambos. “No era intención quererlo esconder”, afirmó.

La conductora también fue consultada por las recientes declaraciones de su aún esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, quien se pronunció sobre este tema. Lejos de alimentar la polémica, la influencer optó por restarle dramatismo a la situación y contó cómo se siente tras haber expuesto públicamente esta etapa de su vida personal.

“Me siento relajada, contenta, tranquila...”, expresó Spoya, quien además admitió que mantener en reserva esta situación terminó afectándola emocionalmente. “El hecho de haberme estado escondiendo me mantenía en una situación tediosa, tampoco era mi intención quererlo esconder, pero las circunstancias me hicieron hacerlo”, manifestó.

Laura Spoya habla sobre las declaraciones de Brian Rullan

Laura Spoya también se pronunció sobre los comentarios realizados por Brian Rullan, su aún esposo, luego de que este se refiriera públicamente al vínculo de la ex Miss Perú con Sebastián Gálvez. Las declaraciones del empresario mexicano generaron revuelo en redes sociales y avivaron la conversación sobre la nueva etapa sentimental de la conductora.

Sin embargo, lejos de responder con incomodidad o alimentar una nueva controversia, la exreina de belleza optó por un tono conciliador durante una entrevista con 'Amor y fuego'. Spoya evitó confrontar a Rullan y sugirió que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas o no expresadas de la mejor manera.

“Creo que no fueron las palabras que quiso utilizar y al final la ca…”, manifestó la modelo, dejando entrever que prefiere mantener la calma frente a la exposición mediática que atraviesa su vida personal.