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Municipalidad de Lima inaugura la remodelación de importante vía en San Martín de Porres: obra busca beneficiar a más de 600.000 vecinos

La obra, ejecutada por el Fondo Metropolitano de Inversiones, abarcó un kilómetro de vía y tuvo una inversión de 16 millones de soles, lo que mejoró la circulación vehicular y peatonal.

Además, se implementaron áreas verdes y mobiliario urbano, promoviendo un espacio público más seguro y sostenible.
Además, se implementaron áreas verdes y mobiliario urbano, promoviendo un espacio público más seguro y sostenible. | Foto: MML/Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregó las obras de mejoramiento de la avenida 12 de Octubre, en el distrito de San Martín de Porres, como parte de un proyecto de renovación vial que apunta a mejorar la circulación vehicular y peatonal en Lima Norte. La intervención fue ejecutada por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y beneficiará a más de 650.000 vecinos que transitan diariamente por esta zona de la capital.

Los trabajos se realizaron en un tramo de un kilómetro comprendido entre las avenidas Antúnez de Mayolo y Angélica Gamarra. La obra demandó una inversión cercana a los 16 millones de soles y tuvo un plazo de ejecución de 180 días calendario. Según informó la comuna limeña, la renovada infraestructura busca ofrecer una vía más moderna, segura y sostenible para conductores y peatones.

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Así quedó la avenida 12 de Octubre tras la intervención en San Martín de Porres

La obra contempló la construcción de dos calzadas con tres carriles por sentido, cada uno con un ancho de 3,30 metros, con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular en una de las principales vías del distrito. Además, se colocó pavimento flexible de alta durabilidad, compuesto por imprimación y carpeta asfáltica de cuatro pulgadas.

Como parte de los trabajos, también se implementó un nuevo sistema de semaforización y señalización vial, tanto horizontal como vertical. A ello se sumó la construcción de veredas y martillos de concreto de alta resistencia para facilitar el desplazamiento peatonal y reforzar la seguridad de quienes circulan por la zona.

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La obra también incluyó áreas verdes y mobiliario urbano

La Municipalidad de Lima indicó que el proyecto no solo estuvo enfocado en la infraestructura vial, sino también en la recuperación del espacio público. En ese sentido, se instalaron tachos de basura, paneles informativos y nuevas áreas verdes mediante tratamiento paisajístico con tierra de chacra.

La comuna sostuvo que esta intervención permitirá reducir tiempos de viaje y disminuir los costos de mantenimiento vehicular para quienes utilizan diariamente esta vía. Asimismo, destacó que las mejoras forman parte de un plan orientado a fortalecer la infraestructura urbana en distintos sectores de Lima Metropolitana.

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