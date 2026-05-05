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Adolfo Aguilar vivió un momento de tensión mediática durante su estreno como conductor de 'La granja VIP', programa emitido por Panamericana Televisión que ha logrado captar la atención del público en su nueva etapa. Su participación en el Post Show, difundido a través de YouTube, se convirtió rápidamente en tema de conversación luego de una declaración que generó confusión sobre los roles dentro del reality.

En medio de la entrevista, el exconductor de 'El último pasajero' relató cómo se concretó su llegada al espacio televisivo tras reemplazar a Yaco Eskenazi en la conducción principal. Con mucha naturalidad, el presentador aseguró que la convocatoria para asumir el cargo provino de Pati Lorena, actual participante del programa, lo que sorprendió a sus compañeros en el set y a los seguidores del formato.

Adolfo Aguilar revela que la verdadera productora de 'La granja VIP' sería Pati Lorena

El momento clave se produjo cuando Adolfo Aguilar detalló el proceso de su incorporación a 'La granja VIP'. “La convocatoria fue muy rápida en realidad, recibí una llamada lindísima de Pati Lorena, me dijo que habían pensado en mí para esta importante posición en realidad. Y yo de hecho la pensé un poquito y dije sí claro que sí, como no”, expresó frente a cámaras, dejando entrever una situación poco habitual dentro de la industria televisiva.

La reacción en el estudio fue inmediata. Los conductores del Post Show evidenciaron sorpresa ante la afirmación, especialmente Ric La Torre, quien cuestionó directamente el origen de la llamada. Fue en ese momento cuando el animador corrigió su versión y aclaró el error.

“Perdón, de Charo Vicentello, mil disculpas”, indicó, refiriéndose a la productora del programa. Acto seguido, intentó justificar la confusión al señalar que se encontraba bajo la presión de su primera emisión en vivo. “Fe de erratas, me confundí pues, acabo de salir de mi primer programa con tanta información, disculpen”, añadió para cerrar el episodio.

Usuarios sorprendidos con declaraciones de Adolfo Aguilar

A pesar de la rectificación, las palabras iniciales de Adolfo Aguilar no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre la posibilidad de que Pati Lorena tenga un rol más amplio dentro de 'La granja VIP'.

La sola mención de su nombre como supuesta responsable de la convocatoria abrió la puerta a cuestionamientos sobre la estructura interna del reality.

El episodio también reactivó versiones previas que circulaban entre los seguidores del programa, relacionadas con una presunta doble función de la participante. Estas especulaciones han puesto en el centro del debate la transparencia de los procesos de producción y selección dentro del espacio televisivo.