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¿Nace un nuevo romance en 'La Granja VIP Perú'? Flor Ortola se convirtió en protagonista de la última confesión de Renato Rossini Jr., quien reveló la atracción que siente hacia la modelo argentina tras su regreso al reality de Panamericana TV gracias al repechaje. El influencer peruano no ocultó su interés y dejó en claro que Ortola, crítica del programa y conductora ocasional de dinámicas, le atrae no solo por ser atractiva, sino también por su inteligencia.

Lejos de marcar distancia, la personalidad televisiva sorprendió al dejar abierta la posibilidad de darle una oportunidad al hijo del actor Renato Rossini.

Flor Ortola revela si le daría una oportunidad a Renato Rossini Jr.

Al ser consultada sobre la inesperada confesión de Renato Rossini Jr., Flor Ortola no ocultó lo guapo que le parece físicamente. “A mí Renato me parece muy bonito, muy fachero. Es lindo, tiene buen físico, linda carita”, declaró en el pódcast 'Sin +Q Decir'.

En esa línea, la modelo argentina fue cuestionada directamente por la conductora principal, María Pía Copello, sobre si estaría dispuesta a darle al influencer peruano la oportunidad de conocerla. Aunque no confirmó ni negó ese escenario, reveló que le gusta cómo se desarrolla Rossini Jr. en el programa, a quien elogió por cumplir su palabra. “A mí me encanta, yo soy muy fan de los realities. A mí me encanta cómo él juega. Además, es un hombre de palabras porque cumplió su palabra. Dijo que, si entraba en el repechaje, se metía cala** a la piscina, y lo hizo. Para mí, un hombre de palabra tiene valor”, sentenció.

¿Qué dijo Renato Rossini Jr. sobre Flor Ortola?

Durante una noche de conversación con Paul Michael, Renato Rossini Jr. sorprendió al pedir entre bromas que no envíen a las dinámicas a Flor Ortola. “Ni manden a Flor a la actividad, ni la manden. Le voy a decir que se quede un par de días”, manifestó.

En esa línea, el cantante de cumbia le preguntó si había tenido un romance con la modelo argentina, a lo que el influencer precisó que solo la había seguido en redes sociales y posiblemente le había dado algún like después de conocerla en su presentación. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para confesar una creciente atracción hacia ella. “Me parece linda, me interesa porque es inteligente. Una chica preparada, habla muy bien. Me interesa”, reveló.