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Diego Chávarri genera indignación por lanzar frase xenófoba contra Pablo Heredia en ‘La granja VIP’ y usuarios piden sanción: “Es discriminatorio”

Diego Chávarri genera controversia en ‘La granja VIP Perú’ por un comentario xenófobo dirigido a Pablo Heredia. Los usuarios piden medidas contra el exfutbolista.

Diego Chávarri lanzó un comentario ofensivo que desató reacciones en las redes. Fotos: captura/Panamericana TV
Diego Chávarri lanzó un comentario ofensivo que desató reacciones en las redes. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV
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Diego Chávarri no deja de generar polémica en 'La granja VIP Perú'. Esta vez, el exfutbolista lanzó un comentario sobre Pablo Heredia, que muchos han considerado una frase xenófoba. Por eso, algunos usuarios han pedido a la producción del reality de convivencia de Panamericana Televisión que tome medidas contra el exchico reality.

Durante una interacción entre Pablo Heredia y Diego Chávarri con 'Cri Cri', los dos últimos se burlaron del actor argentino. Sin embargo, este los ignoró. Esa actitud no pasó desapercibida en las redes sociales.

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¿Pablo Heredia fue víctima de xenofobia?

Luego de que Diego Chávarri y 'Cri Cri' se burlaran de las botas de Pablo Heredia, el ex de Melissa Klug sorprendió con un polémico comentario. "¡Andá! Con nosotros no puedes, ilegal de mier**", manifestó entre risas, lo que generó las carcajadas del primo de Jefferson Farfán.

Lejos de callarse, Diego Chávarri continuó con los insultos. Sin embargo, Pablo Heredia no respondió a las provocaciones y se dirigió hacia donde estaban sus amigos del equipo de las 'Víboras'.

La actitud de Diego Chávarri ha generado comentarios diversos. Mientras algunos aseguran que todo se trató de una broma, otros cibernautas piden que el integrante del equipo 'Reales' sea sancionado.

"Esperemos que se pronuncie la producción", "ahí se demuestra el nivel superior de Pablo", "No me cae Diego, pero debe ser broma", "Eso está mal. ¡Qué horrible cómo hablan!", "Últimamente, la verdad, entiendo que es un reality, pero mucha grosería ya", "¿Y cómo es posible que hagan ese tipo de bromas?", "Eso es discriminatorio, no se vale eso, espero lo sancionen" y "Ahora la producción tiene que nominar a Diego Chávarri por la falta de respeto hacia Pablo Heredia" fueron algunos de los comentarios que dejaron en TikTok.

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