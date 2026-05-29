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Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

Iván Paredes Yataco, conocido por haber sido abogado de varios personajes del espectáculo local, también se desempeñó como el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.
Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.
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Este viernes 29 de mayo se confirmó la repentina muerte de Iván Paredes Yataco, famoso por haber defendido a varios personajes de la farándula peruana como Magaly Medina y Rodrigo González. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Derechos humanos.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Con profundo pesar, expresamos nuestras condencias a sus familiares y amigos”, dice el comunicado.


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