Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.

Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.

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Este viernes 29 de mayo se confirmó la repentina muerte de Iván Paredes Yataco, famoso por haber defendido a varios personajes de la farándula peruana como Magaly Medina y Rodrigo González. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Derechos humanos.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Con profundo pesar, expresamos nuestras condencias a sus familiares y amigos”, dice el comunicado.



