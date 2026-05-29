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En más de una ocasión, Laura Spoya ha dicho que no le gusta hablar de su vida privada. Sin embargo, en los últimos días, la presentadora de televisión se ha mostrado más abierta al dar detalles de su relación con Sebastián Gálvez. La polémica, no obstante, los salpicó el jueves 28 de mayo, cuando el influencer Valentino contó que es amigo del saliente de la ex Miss Perú.

Valentino, exparticipante de 'Esto es guerra', acudió al pódcast 'La manada', donde reveló que mantenía comunicación con Sebastián Gálvez porque, hace meses, el joven lo invitó a salir. Tras la ola de rumores sobre la orientación sexual del saliente de Laura Spoya, este salió a hablar en el programa de Magaly Medina.

Saliente de Laura Spoya cuenta su verdad

En el avance de 'Magaly TV: la firme', de este viernes 29 de mayo, se escucha a Sebastián Gálvez referirse a Valentino, quien le reveló a Laura Spoya y a los demás conductores de 'La manada' que él lo invitó a su cumpleaños porque, meses antes, habían tenido una comunicación muy fluida.

“¿Cuál era el fin de las invitaciones?”, le pregunta uno de los ‘urracos’ de Magaly Medina, a lo que Sebastián Gálvez se defendió y dijo que todo se trató de una broma. Cuando le preguntaron si le gustaba Valentino, el joven respondió: “No me hagas preguntas con doble sentido porque no vienen al caso”.

Luego, Sebastián Gálvez aseguró que la invitación a Valentino se dio el año pasado, cuando él era parte del reality juvenil de América Televisión. Asimismo, indicó que también invitó a otras personas del programa. “Invité a varios amigos de EEG, cuando fui a visitarlos, tanto productores como algunos guerreros”, añadió.

Por otro lado, Laura Spoya admitió que mantener en reserva su relación con Gálvez terminó afectándola emocionalmente. “El hecho de haberme estado escondiendo me mantenía en una situación tediosa, tampoco era mi intención quererlo esconder, pero las circunstancias me hicieron hacerlo”, expresó para las cámaras de 'Amor y fuego'.