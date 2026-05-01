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Espectáculos

Madre de Hugo García se reencuentra con Loco Wagner tras 35 años y sorprende al exponer sus vivencias juntos

El influencer Hugo García acudió junto a su madre al podcast de Yaco Eskenazi y Loco Wagner, sin imaginar la revelación que ella haría por primera vez y ante todo el público.

Hugo García regresó a Perú sin su novia, la modelo venezolana Isabella Ladera.
Hugo García regresó a Perú sin su novia, la modelo venezolana Isabella Ladera. | Foto: composición LR/Yaco y El Loco
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Loco Wagner y la madre de Hugo García, Fabiola Silva, protagonizaron una impensada escena en el pódcast 'Yaco y El Loco'. El influencer asistió al set del programa digital para conversar sobre 'Esto es guerra' y otras anécdotas tras regresar a Perú sin Isabella Ladera, sin imaginar que su progenitora terminaría revelándole, ante todos, no solo que conocía a Wagner, sino también que habían vivido aventuras de jóvenes en Cusco.

Al inicio, el presentador no logró recordar a la señora Fabiola. Sin embargo, cuando ella comenzó a darle más pistas sobre sus peripecias juntos, Wagner finalmente logró identificarla y no pudo contener su asombro y emoción por reencontrarla después de 35 años.

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“¿No te acuerdas en Cusco, a los 18 años?”: madre de Hugo García delata a Loco Wagner

Todo ocurrió en 'Yaco y El Loco', cuando Yaco Eskenazi iba a contar un incidente en 'Esto es guerra' que casi provoca que golpeara a Hugo García, quien estaba presente entre el público al lado de su madre. Al escucharlo, la señora Fabiola encaró, entre bromas, al esposo de Natalie Vértiz, lo que llevó a que Loco Wagner preguntara por la identidad de la mujer que había hablado.

Fue entonces cuando la progenitora del modelo manifestó: “Oye, Loco, ¿no te acuerdas en Cusco, a los 18 años?”. El presentador reaccionó con asombro, preguntándole quién era y llamándola 'flaca', mientras Hugo tenía una expresión de incredulidad ante la revelación de su mamá y Yaco le increpaba a su compañero por dirigirse con ese término.

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Loco Wagner recuerda a la madre de Hugo García tras reencontrarla después de 35 años

Al escuchar los reclamos de Yaco, Loco Wagner aseguró que tenía la misma edad que la madre de Hugo García. Ella confirmó que pertenecían a la misma generación e insistió en que recordara sus anécdotas de juventud: “Somos promoción. (Del) 70. Dieciocho, diecinueve años, en el Cusco. Acuérdate. Cuenta tus historias del Cusco”. El también productor dudó al inicio y aseguró que eran anécdotas 'bravas', mientras Yaco pedía, entre risas nerviosas, que no dijera nada.

En ese contexto, Wagner pudo recordar a la señora Fabiola, a quien le dijo directamente: “¿Contigo fuimos a esa fiesta en Urubamba? Ya me acorde de ti, ya sé quién eres. Confírmame ese dato nada más: ¿Fiesta de la Luna en Urubamba, 1995?”. La madre de García corroboró esa información y, además, expuso un incidente que él protagonizó en aquella celebración. “En la plaza de Urubamba, tirado ahí”, afirmó, desatando más carcajadas en el set.

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“Había caído a un río”: Loco Wagner revela anécdota en su juventud junto a la madre de Hugo García

En medio de la ola de revelaciones, Loco Wagner manifestó que no sabía que se trataba de la progenitora de Hugo García. A su vez, el novio de Isabella Ladera precisó que en ese entonces aún no había nacido, lo que provocó un inesperado alivio en el compañero de Yaco Eskenazi, quien se mostró sorprendido de que Fabiola Silva lo hubiera reconocido después de 35 años.

En ese contexto, y ante la insistencia de la madre del influencer para que contara sus historias de Cusco, Wagner terminó revelando que vivieron una anécdota en la que un amigo apodado 'El Ñaño' había caído a un río. “Ese día lo encontramos tirado en el río y estaba siendo llevado por la corriente”, narró. Fabiola, quien escuchaba atenta, lo interrumpió para corregirle: “Ese eras tú”. Sus palabras provocaron otra ola de risas, mientras el presentador insistía en que no se trataba de él, pues había estado cuatro días encerrado en una carpa debido a que le “daba paranoia” y estaba nervioso.

Después de otras bromas hacia Loco Wagner sobre el consumo de sustancias y alucinaciones, finalmente el productor aprovechó la ocasión para expresar su asombro por la capacidad de la memoria humana para recordar a pesar del transcurso del tiempo. “Pero qué loco cómo es la memoria humana. Te he visto, amiga… ¿Cómo te llamas? Te he visto y me ha venido un flashback, y he comenzado a reconstruir tu cara de hace 35 años. Alucina que estás igualita”, compartió, no sin antes fingir que se iba del escenario al escuchar su nombre y luego pedir aplausos para ella.

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