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Laura Spoya no se guarda nada sobre Shirley Arica y hace fuerte revelación: "Que haya querido estar con mi exmarido..."

La conductora Laura Spoya sorprendió al hablar sobre Shirley Arica, quien se encuentra en encierro en 'La Granja VIP Perú', y la supuesta intención que habría tenido con Brian Rullan.

Shirley Arica se encuentra internada en 'La Granja VIP Perú', por lo que podrá responder actualmente a Laura Spoya.
Shirley Arica se encuentra internada en 'La Granja VIP Perú', por lo que podrá responder actualmente a Laura Spoya. | Foto: composición LR/Panamericana TV/ATV
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Laura Spoya sorprendió con sus declaraciones en 'Al sexto día'. La conductora del programa de Panamericana TV no dudó en exponer que Shirley Arica habría intentado tener un vínculo con su exesposo, el mexicano Brian Rullan, de quien se separó hace casi un año, a finales de mayo de 2025.

Sus palabras se suman a una reciente controversia de la llamada 'Chica Realidad', quien fue señalada en 'La Granja VIP Perú' de supuestamente involucrarse con un hombre casado durante su paso por un reality en el extranjero.

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Laura Spoya asegura que Shirley Arica quiso estar con Brian Rullan

Todo ocurrió mientras debatían sobre Shirley Arica, cuando el productor de 'Al sexto día' interrumpió a Laura Spoya para hablarle a través del audífono. “Disculpa, mi productor, ¿qué me has dicho? ¿Le tengo comprensión a Shirley Arica?”, comentó la conductora.

Ante esas palabras, la exreina de belleza aclaró que nunca ha sentido desagrado por la 'Chica Realidad'. No obstante, no dudó en lanzarle un dardo al revelar que supuestamente quiso algo con Brian Rullan. “No, es que a mí ella siempre me ha caído bien. Que ella haya querido estar con mi exmarido es distinto", afirmó, provocando gran alboroto en el set.

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“Siempre me ha caído bien”: Spoya descarta enemistad hacia Shirley Arica, pese a confesión sobre Brian Rullan

En esa línea, Laura Spoya reiteró su simpatía hacia Shirley Arica más allá de cualquier situación. “Pero la comprensión siempre hubo porque siempre me ha caído bien”, agregó. La producción de su programa no dudó en jugarle una broma al añadir en la edición la canción 'Hipocresía' de Los Pasteles Verdes, lo que sugirió que podría no estar hablando con sinceridad.

Más adelante, la modelo, quien recientemente fue vinculada a Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María, incluso se animó a mencionar las similitudes entre ella y Shirley para reafirmar el agrado que siente por ella. “Siempre me ha parecido una chica rebelde, divertida, que piensa mucho, como yo también”, sentenció.

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