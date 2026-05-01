La nueva imagen de Javier Masías: reapareció en público y reveló que perdió más de 40 kilos

Javier Masías es uno de los jurados más queridos de la historia de 'El gran chef famosos'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Javier Masías es uno de los jurados más queridos de la historia de 'El gran chef famosos'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Javier Masías volvió a captar la atención del público, pero esta vez no por sus agudas críticas culinarias, sino por un cambio físico que ha dejado a muchos sorprendidos. El reconocido crítico gastronómico y exjurado de 'El gran chef famosos' reapareció recientemente en el programa digital 'Yaco y el Loco', donde su renovada imagen no pasó desapercibida. Con una trayectoria marcada por su presencia en televisión y su estilo frontal, el librero demuestra ahora una nueva etapa personal que también ha despertado gran interés entre sus seguidores.

Durante la entrevista, Masías reveló que inició su proceso de transformación pesando 140 kilos y que, hasta la fecha, ha logrado bajar más de 40 kilos gracias a una disciplina enfocada en la alimentación y el ejercicio. Más allá de lo físico, el también comunicador ha comenzado a compartir contenido motivacional en redes sociales, especialmente en TikTok, donde difunde rutinas, reflexiones e incursiona en el baile, mostrando una faceta distinta y más cercana a su audiencia.

Javier Masías bajó de peso: revela que llegó a pesar 140 kilos

Durante su conversación en el espacio digital, Javier Masías detalló con franqueza el proceso que lo llevó a transformar su físico. “He bajado cuarenta y… ahorita estoy en 94, empecé con 140 kilos. Habré bajado como 44 por ahí”, comentó, evidenciando no solo el cambio numérico, sino también el compromiso que ha asumido con su salud en los últimos meses.

Su testimonio ha generado impacto entre sus seguidores, que han seguido de cerca esta nueva etapa marcada por la constancia y la disciplina.

En medio de la charla, el también crítico gastronómico fue consultado sobre su paso por 'El gran chef famosos' y no dudó en recordar algunos de los platos que más lo marcaron, incluso de forma poco grata. Entre risas, mencionó uno en particular: “Me acuerdo de varios. Miguel Vergara hizo unos makis que hasta ahora… Cuando pienso en cómo bajar de peso, pienso en los makis que preparó Miguel Vergara”, dijo con humor, dejando ver que, pese a su cambio de hábitos, mantiene intacto su característico estilo irónico.

Javier Masías muestra su nueva vida en redes sociales

Alejado de los reflectores de la televisión nacional, Masías causó gran sorpresa al mostrar en los últimos meses el cambio que lo ha llevado a bajar más de 40 kilos. En su cuenta oficial de TikTok, el crítico gastronómico comparte su nueva etapa como bailarín y diversos videos motivacionales en los que anima a las personas a perder peso para cuidar su salud y evitar enfermedades.

Su reciente aparición ante cámaras generó revuelo en redes, ya que diversos usuarios no dudaron en halagar el proceso por el que atraviesa y lo alentaron a seguir progresando.