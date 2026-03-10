La modelo y cantante Alessia Rovegno volvió a estar en el centro de la atención mediática tras referirse a su expareja Hugo García, quien recientemente anunció que se convertirá en padre junto a la influencer venezolana Isabella Ladera. Las declaraciones de la exMiss Perú se dieron durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’, donde fue consultada sobre esta nueva etapa en la vida del exchico reality.

Durante la conversación, la reina de belleza evitó pronunciarse directamente sobre el embarazo, aunque sí expresó un mensaje de buenos deseos para su expareja.

Alessia Rovegno le desea lo mejor a Hugo García en su nueva etapa como padre

Consultada sobre el anuncio de que Hugo García espera su primer hijo con Isabella Ladera, Alessia Rovegno optó por mantener una postura prudente y respetuosa. Aunque prefirió no opinar sobre la nueva relación de su expareja, dejó claro que le desea lo mejor en esta etapa personal.

“¿Qué te puedo decir? Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición y que le deseo todo lo mejor”, expresó la modelo ante las cámaras del programa televisivo.

¿Alessia Rovegno terminó con Hugo García porque él quería ser padre?

Durante la entrevista, Alessia Rovegno también fue consultada sobre una versión difundida por la conductora Rebeca Escribens, quien sugirió que la relación con Hugo García habría terminado debido a diferencias sobre la posibilidad de formar una familia.

“Creo que no estaría bien hablar de eso si es que al final fue una relación de dos y en todo caso él también tendría que hablarlo, no solo yo. Así que prefiero no responderte esa pregunta”, señaló.

No obstante, Alessia Rovegno dejó entrever que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica que pueda involucrar a su expareja y a las personas que hoy forman parte de su entorno. Por esa razón, evitó profundizar en detalles sobre su historia con Hugo García.

“La verdad creo que ya no me corresponde hablar de Hugo. Él sabe perfectamente que le deseo todo lo mejor, pero ya es un tema que no me corresponde y también porque no me gustaría incomodar a otras personas involucradas”, comentó.