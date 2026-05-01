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Ezio Oliva conmueve al compartir detalles de la cruda realidad que vivió con Karen Schwarz y sus hijas en España: "Comimos en el piso"

Ezio Oliva y Karen Schwarz conmovieron al revelar los difíciles inicios de su vida en España, donde entre carencias y aprendizajes familiares llegaron a comer en el suelo mientras esperaban empezar desde cero.

Ezio Oliva y Karen Schwarz se mudaron a España por diversos compromisos del cantante. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ezio Oliva y Karen Schwarz se mudaron a España por diversos compromisos del cantante. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El testimonio de Ezio Oliva ha generado una ola de reacciones tras revelar las difíciles condiciones que enfrentó junto a Karen Schwarz y sus hijas durante sus primeras semanas en España. Lo que parecía ser un nuevo comienzo lleno de oportunidades se convirtió, al inicio, en una experiencia marcada por la incertidumbre, las limitaciones económicas y la necesidad de adaptarse rápidamente a una realidad muy distinta de la que llevaban en el Perú.

Durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, la pareja decidió hablar sobre este proceso y dejó en evidencia que el camino del migrante no siempre es sencillo, incluso para figuras públicas. Entre los momentos más impactantes, Oliva confesó que llegaron a comer en el suelo debido a la falta de muebles, una vivencia que, según señaló, refleja la situación de muchos peruanos que dejan su país en busca de un mejor futuro.

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Ezio Oliva y Karen Schwarz hablan de su nueva vida en España

Durante la conversación con Magaly Medina, la pareja profundizó en cómo han sido sus primeras semanas de adaptación en España y destacó que el proceso ha estado marcado por la espera de sus pertenencias y por la necesidad de improvisar su día a día.

'Hemos estado un mes y un poquito más en Perú sin cosas y un mes sin cosas en España, porque estaban en el barco, llegando en el barco (a España). Como todo el que llega a un lugar nuevo, le toca comer en el piso, si encuentras una caja o maleta, comes encima de eso', relató Ezio Oliva, dejando en claro que estas situaciones forman parte de los sacrificios que implica comenzar desde cero en otro país.

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Ezio Oliva y Karen Schwarz quieren dejarle enseñanza a sus hijas

En esa misma línea, Karen Schwarz compartió que esta experiencia también ha sido pensada como una enseñanza para sus hijas, quienes han tenido que adaptarse a un entorno distinto al que estaban acostumbradas. 'Es parte de la aventura para mis hijas de tener un lugar cómodo allá en Perú, vivan una realidad que muchos viven. Entonces, ellas armaban la mesa en el piso (…)', confesó la exconductora.

Por su parte, Ezio Oliva remarcó la importancia de este proceso formativo en la vida de sus pequeñas y aseguró que buscaban que comprendan otras realidades fuera de su entorno habitual. 'Nos parecía importante que nuestras hijas vivan otra realidad y que entiendan que hay gente que no tiene la capacidad que ellas tienen de tener una camita o una mesa cómoda', señaló.

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