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Hugo García revela en qué trabaja tras anunciar que será padre con Isabella Ladera: "Se vienen unos proyectos"

Tras alejarse de la televisión, Hugo García sorprendió al contarr a qué se dedica actualmente y anunció planes de nuevos proyectos mientras vive la espera de su primer hijo.

Hugo García se convertirá en padre junto con Isabella Ladera. Foto: composición LR/Instagram
Hugo García se convertirá en padre junto con Isabella Ladera. Foto: composición LR/Instagram

Hugo García atraviesa una nueva etapa junto con su pareja, Isabella Ladera, la influencer venezolana quien se encuentra embarazada. En medio de este momento, el exchico reality decidió interactuar con sus seguidores y revelar detalles sobre su presente laboral, luego de alejarse de la televisión peruana y mudarse a Miami, Estados Unidos.

“Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo”, confesó la pareja de Isabella Ladera, dejando en claro que, además de su trabajo actual, prepara nuevas metas que anunciará próximamente.

Mensaje de Hugo García . Foto: Instagram

Mensaje de Hugo García . Foto: Instagram

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Hugo García comparte en qué trabaja tras embarazo de Isabella Ladera

A pocos días de cumplir 32 años, Hugo García utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores, en las que aclaró a qué se dedica actualmente tras su salida de la televisión. El también exintegrante de ‘Esto es guerra’ explicó que hoy enfoca su carrera en el mundo de las redes sociales y el deporte.

El influencer señaló que se dedica a la creación de contenido, además de su desempeño como deportista. En sus redes sociales comparte constantemente su rutina de entrenamiento, especialmente en ciclismo, disciplina en la que viene preparándose para competir próximamente.

Asimismo, Hugo García también colabora con diversas marcas, consolidándose como influencer. Este enfoque le ha permitido mantenerse activo profesionalmente mientras construye nuevos proyectos que, según adelantó, lo tienen “demasiado emocionado”.

PUEDES VER: Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

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Hugo García expone los síntomas que enfrenta con el embarazo de Isabella Ladera

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ sorprendió al revelar que también está experimentando algunos síntomas relacionados con el embarazo de su pareja, quien tiene cinco meses de gestación. Ante la consulta de una seguidora sobre su disciplina en el deporte, el influencer explicó que ha tenido antojos que le dificultan ser disciplinado. “Tengo muchos antojos (creería que hasta más que panzona hermosa), aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más”, escribió.

Pese a ello, destacó el apoyo de Isabella Ladera, quien lo motiva a continuar con sus entrenamientos, especialmente porque se prepara para participar en el ‘Ironman’. Incluso reveló que ella lo ayuda con su alimentación, reforzando su disciplina en medio de esta etapa que ambos viven con entusiasmo.

Hugo García

Hugo García comparte los síntomas que tiene con el embarazo de Isabella. Foto: Instagram

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