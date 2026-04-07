Isabella Ladera vivió incómodo momento durante la revelación de género de su bebé con Hugo García
La influencer venezolana protagonizó un inesperado incidente con su vestimenta en plena celebración con Hugo García, quien se convertirá padre de un niño.
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Isabella Ladera y Hugo García vivieron un emotivo momento al anunciar que esperan un niño durante una íntima revelación de género realizada en un entorno familiar. Sin embargo, en medio de la celebración, la influencer venezolana sufrió un inesperado incidente con su falda, que no pasó desapercibido en redes sociales.
El hecho ocurrió justo cuando la pareja confirmaba el sexo de su hijo, desatando la emoción de ambos. “Revelación de bebé... y casi de hijo”, escribió el exintegrante de 'Esto es guerra' en la descripción del video que compartió, tomándose con humor el incómodo momento que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
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Isabella Ladera sufre incidente durante revelación de género de su bebé
La revelación de género se llevó a cabo mediante una dinámica con copas colocadas sobre una torta. Al descubrir que el interior era de color celeste, confirmando que esperan un niño. Fue en ese instante cuando ocurrió el imprevisto. En medio de los saltos y la euforia la influencer, protagonizó un incidente con su falda.
Pese a lo sucedido, la creadora de contenido acomodó su prenda y continuó disfrutando de la celebración, entre risas, sin interrumpir el especial instante. Hugo García incluso cargó a la modelo mientras Mía, la hija de seis años de Isabella Ladera, abrazó a sus padres de emoción.
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Hugo García comparte emotivo mensaje tras conocer que será padre de un niño
Tras confirmar que será padre primerizo de un niño, el exchico reality compartió su felicidad a través de redes sociales publicando las tiernas fotos que captaron su felicidad en la revelación de género de su bebé. “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”, se lee en el mensaje que acompañó las imágenes.
Las felicitaciones no tardaron en llegar. Figuras reconocidas del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz se sumaron a los buenos deseos para la pareja, que celebró la noticia rodeada de sus seres más cercanos en Miami.