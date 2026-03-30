HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Espectáculos

Hugo García desata confusión en redes con foto de Isabella Ladera y un bebé, pero aclara: “Sigue en pancita”

El modelo compartió una imagen de Isabella cargando un recién nacido en sus redes; sin embargo, él aclaró que su bebé aún no nace, mientras que la influencer precisó que se trata del hijo de su hermana.

Isabella Ladera aparece con un recién nacido en una imagen compartida por Hugo García. Foto: Composición LR
Isabella Ladera aparece con un recién nacido en una imagen compartida por Hugo García. Foto: Composición LR

Hugo García volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una imagen de Isabella Ladera y un recién nacido en sus historias de Instagram. La publicación generó diversas interpretaciones entre sus seguidores, en medio de la expectativa por la llegada de su primer hijo con la influencer venezolana.

La escena, en blanco y negro, muestra las manos de Ladera sosteniendo al bebé y fue acompañada únicamente por un corazón. Sin embargo, poco después, el propio modelo salió a precisar lo ocurrido.

PUEDES VER: Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

lr.pe

Hugo García responde tras publicación en redes

A través de una nueva publicación, el modelo respondió a los mensajes recibidos tras la imagen inicial. “Gracias por los mensajes tan lindos, pero bebé sigue en pancita”, escribió.

De esta manera, el ex integrante de ‘Esto es Guerra’ dejó en claro que la imagen no correspondía al nacimiento de su bebé, poniendo en fin a las interpretaciones que surgieron a partir de la fotografía.

Publicación de Hugo García. Foto: Instagram

Publicación de Hugo García. Foto: Instagram

PUEDES VER: Isabella Ladera revela duros síntomas que afronta en su embarazo de su hijo con Hugo García: "Lloro del dolor de espalda"

lr.pe

Isabella Ladera dedica mensaje a su hermana tras dar a luz y habla sobre su embarazo

Por su parte, Isabella Ladera también utilizó sus redes sociales para dar mayor contexto. En sus historias, compartió imágenes desde una clínica junto a su hermana, quien acababa de dar a luz, y le dedicó un tierno mensaje: “Orgullosa de ti, hermana de mi vida, los amo mucho”.

En la misma publicación, la influencer hizo referencia a su sobrino con un tono cercano. “Cuando crezca bebé le diré que yo le di su primer tete”, escribió.

Más adelante posteó otra fotografía mostrando su vientre y escribió: “Yo sigo en la panza, tías, tranquilas”, descartando así cualquier duda sobre su embarazo, ya que se encuentra en su sexto mes de gestación.

Notas relacionadas
Hugo García revela en qué trabaja tras anunciar que será padre con Isabella Ladera: "Se vienen unos proyectos"

Hugo García revela en qué trabaja tras anunciar que será padre con Isabella Ladera: "Se vienen unos proyectos"

LEER MÁS
Alessia Rovegno habla sobre primer bebé que está esperando Hugo García con Isabela Ladera: "Un hijo siempre es una bendición"

Alessia Rovegno habla sobre primer bebé que está esperando Hugo García con Isabela Ladera: "Un hijo siempre es una bendición"

LEER MÁS
Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje: “Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje: “Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

LEER MÁS
Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

LEER MÁS
Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria da polémica respuesta cuando le preguntan por Said Palao: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra"

Alejandra Baigorria da polémica respuesta cuando le preguntan por Said Palao: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra"

LEER MÁS
Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

LEER MÁS
'Flaco' Granda anuncia entrevista inédita con Manolo Rojas para el lunes 30 de marzo: se grabó solo unos días antes de la muerte del cómico

'Flaco' Granda anuncia entrevista inédita con Manolo Rojas para el lunes 30 de marzo: se grabó solo unos días antes de la muerte del cómico

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multa por no votar 2026 para Elecciones del 12 de abril

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

Espectáculos

Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

Jorge Benavides se despide de Manolo Rojas con emotivo mensaje en redes: "Siempre te recordaremos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar 2026 para Elecciones del 12 de abril

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Marisol Pérez Tello sobre debate con López Aliaga y Keiko: "Voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su culpa"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025