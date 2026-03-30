Isabella Ladera aparece con un recién nacido en una imagen compartida por Hugo García. Foto: Composición LR

Isabella Ladera aparece con un recién nacido en una imagen compartida por Hugo García. Foto: Composición LR

Hugo García volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una imagen de Isabella Ladera y un recién nacido en sus historias de Instagram. La publicación generó diversas interpretaciones entre sus seguidores, en medio de la expectativa por la llegada de su primer hijo con la influencer venezolana.

La escena, en blanco y negro, muestra las manos de Ladera sosteniendo al bebé y fue acompañada únicamente por un corazón. Sin embargo, poco después, el propio modelo salió a precisar lo ocurrido.

Hugo García responde tras publicación en redes

A través de una nueva publicación, el modelo respondió a los mensajes recibidos tras la imagen inicial. “Gracias por los mensajes tan lindos, pero bebé sigue en pancita”, escribió.

De esta manera, el ex integrante de ‘Esto es Guerra’ dejó en claro que la imagen no correspondía al nacimiento de su bebé, poniendo en fin a las interpretaciones que surgieron a partir de la fotografía.

Publicación de Hugo García. Foto: Instagram

Isabella Ladera dedica mensaje a su hermana tras dar a luz y habla sobre su embarazo

Por su parte, Isabella Ladera también utilizó sus redes sociales para dar mayor contexto. En sus historias, compartió imágenes desde una clínica junto a su hermana, quien acababa de dar a luz, y le dedicó un tierno mensaje: “Orgullosa de ti, hermana de mi vida, los amo mucho”.

En la misma publicación, la influencer hizo referencia a su sobrino con un tono cercano. “Cuando crezca bebé le diré que yo le di su primer tete”, escribió.

Más adelante posteó otra fotografía mostrando su vientre y escribió: “Yo sigo en la panza, tías, tranquilas”, descartando así cualquier duda sobre su embarazo, ya que se encuentra en su sexto mes de gestación.