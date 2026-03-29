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Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

La venezolana Isabella Ladera y el modelo peruano Hugo García atraviesan el mejor momento de su relación y, en solo unos meses, ella se convertirá nuevamente en madre, mientras que el exchico reality será padre por primera vez.

Isabella Ladera y Hugo García oficializaron su romance en octubre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.
Isabella Ladera y Hugo García oficializaron su romance en octubre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.

Isabella Ladera reveló que lleva seis meses de embarazo y mostró su avanzado estado de gestación en redes sociales junto a su novio, el peruano Hugo García. El exintegrante de 'Esto es guerra' se convertirá en padre por primera vez y se le vio muy sonriente al lado de la modelo venezolana.

Ambos, junto a la hija mayor de la influencer, de nombre Mía, residen en Miami, Estados Unidos, donde también daría a luz a su bebé. “Repleta de amor”, escribió la venezolana sobre el momento que atraviesa, a pocos meses de convertirse en madre nuevamente y en medio de una etapa sentimental sólida con el chico reality.

Isabella Ladera y Hugo García. Foto: Instagram.

Isabella Ladera y Hugo García. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Isabella Ladera llama “mamarracho” a locutor peruano tras acusarla de mentir sobre los meses de su embarazo: “Eres un ignorante”

lr.pe

Isabella Ladera desata revuelo al mostrar su barriga de seis meses de gestación

Hugo García e Isabella Ladera están actualmente de vacaciones, pasando unos días en una casa de campo, rodeados de vegetación y animales. Desde ese lugar, la venezolana compartió imágenes de su pancita, que luce prominente debido a los seis meses de embarazo que presenta.

“Rellena, rodeada y repleta de amor. Confía que el que nos cuida nunca duerme”, escribió la modelo de 26 años en Instagram, adjuntando un collage de fotos junto a García, del lugar donde se encuentran y de su barriga.

Justamente, esto último fue tema de conversación en su publicación, ya que muchos usuarios quedaron sorprendidos por lo enorme que está. “Qué barrigota más linda”, “Qué paz se transmite en cada foto”, “Wao, qué grande está tu barriga”, “Amo esto”, “Qué embarazada más bella”, comentaron muchos de ellos.

PUEDES VER: ¿Quién es Isabella Ladera, la influencer venezolana que es vinculada a Vinicius Jr. y Hugo García?

lr.pe

Hugo García revela en qué trabaja para darse una buena vida con Isabella Ladera

Hugo García, de 33 años, se hizo un nombre en la televisión peruana gracias a su faceta como chico reality en ‘Esto es guerra’, lo que le permitió convertirse en creador de contenido en redes sociales y ser buscado por distintas marcas para auspiciarlo. Además, también se desempeña como deportista.

Recientemente, el modelo aclaró que tiene un proyecto importante en puerta y se mostró muy emocionado, aunque prefirió no dar mayores detalles. “Estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo”, respondió García cuando fue consultado sobre en qué trabaja y cómo financia su estilo de vida con Isabella Ladera.

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