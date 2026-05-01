El siniestro afecta varias casas en la zona de El Progreso, en Independencia, desde las 5.28 p. m. de este viernes 1 de abril. El hecho ha movilizado, hasta el momento, a seis unidades de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Asimismo, los vecinos han alertado a las autoridades competentes para controlar la situación que afecta los domicilios en la parte alta del distrito.

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