Fuerte incendio consume viviendas de la parte alta de Independencia: al menos 6 unidades de bomberos en la emergencia
Vecinos del lugar alertaron a las autoridades para controlar el siniestro que se registra en la zona de El Progreso.
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El siniestro afecta varias casas en la zona de El Progreso, en Independencia, desde las 5.28 p. m. de este viernes 1 de abril. El hecho ha movilizado, hasta el momento, a seis unidades de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Asimismo, los vecinos han alertado a las autoridades competentes para controlar la situación que afecta los domicilios en la parte alta del distrito.
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