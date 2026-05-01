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Economía

Inflación anual en Perú llega a 4,01%: alza del petróleo encarece transporte y el costo de vida

El aumento de precios en los últimos 12 meses fue impulsado por el encarecimiento de combustibles y alimentos, en un contexto de menor oferta global de petróleo y efectos del Niño costero. Casi la mitad de los productos de la canasta básica registraron alzas.

Inflación anual en Lima alcanza 4,01%, el nivel más alto en más de dos años.
Inflación anual en Lima alcanza 4,01%, el nivel más alto en más de dos años. | Composición LR
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El costo de vida en Lima se acelera y ya alcanzó su punto más alto en más de dos años. En abril, la inflación anual (mayo 2025 – abril 2026) llegó a 4,01%, lo que significa que, en promedio, los precios son 4% más altos que hace un año, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Las cifras confirman una tendencia que ya se observaba. En marzo, la inflación anual había alcanzado 3,8%, superando el rango meta del Banco Central de Reserva (entre 1% y 3%). Con el resultado de abril, el indicador no solo se mantiene fuera de ese rango, sino que sigue al alza.

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En abril, la inflación anual llegó a 4,01%, lo que significa que, en promedio, los precios hoy son 4% más altos que hace un año.

En abril, la inflación anual llegó a 4,01%, lo que significa que, en promedio, los precios hoy son 4% más altos que hace un año.

Para Mario Vergara Silva, especialista y docente de Posgrado ESAN, el principal factor detrás de este repunte es el encarecimiento del petróleo a nivel internacional. "En abril ha habido el precio del petróleo principalmente", indicó a La República. Añadió que el conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han afectado la oferta global: "A menor oferta de petróleo, sube el precio".

Según detalló, el barril pasó de costar US$68 antes del conflicto a más de US$110 en la actualidad. Este incremento, explicó, se traslada a la economía local, especialmente a los productos importados.

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Inflación en Perú: transporte y combustibles explican el alza mensual de 0,52%

En abril, los precios aumentaron 0,52%, en un contexto marcado principalmente por el encarecimiento del transporte y los combustibles. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año se ubica en 3,72%, lo que refleja una presión sostenida sobre el costo de vida.

Vergara precisó que "el petróleo y diésel subieron 14%, mientras que los pasajes hasta 9%", lo que responde a mayores costos operativos que finalmente se trasladan a los consumidores.

El problema no tiene una salida clara en el corto plazo. "Este impacto es incierto porque todavía no hay una solución", afirmó. Explicó que una parte clave de la producción mundial está comprometida: "Ya sabemos que la quinta parte de la producción de petróleo que hay en el mundo es producción árabe".

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En ese contexto, el bloqueo en la zona sigue reduciendo la oferta. "Hay un bloqueo en el Golfo Pérsico y hay menos petróleo. Esa es la quinta parte, el 20%", precisó. Y advirtió que esta situación podría prolongarse: "Mientras que no se solucione, todavía sigue".

Pese a los intentos por contener el alza, la presión se mantiene. "Más de 30 países han liberado barriles (…) para poder controlar un poco el precio. Pero aún así se mantiene", explicó.

A esto se suma la vulnerabilidad del Perú frente a este contexto. "Sabemos que el Perú no produce. El 90% del petróleo lo importa. Ese es el gran problema", sostuvo.

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Por otro lado, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, confirmó que el transporte fue uno de los principales factores del resultado de abril. "El resultado mensual estuvo influenciado por el alza en transporte y por los mayores precios de la papa blanca, cebolla y menú en restaurante", señaló.

Ese impacto ya se siente en el día a día, ya que durante abril subieron los pasajes en combis, buses y vuelos, así como el precio del diésel y el gasohol. A la par, productos básicos como la papa y la cebolla se encarecieron, al igual que los menús en restaurantes, un gasto habitual para muchas familias.

Inflación en Lima: más de la mitad de productos suben y presionan el costo de vida

El incremento no se concentra en unos pocos productos. De los 586 que componen la canasta familiar, 291 subieron de precio en abril, 123 bajaron y 172 se mantuvieron. Entre los que más aumentaron destacan el mango (16,02%), el diésel, los arándanos, la cebolla y la papa.

En abril, 291 de los 586 productos de la canasta básica subieron de precio, es decir, casi la mitad.

En abril, 291 de los 586 productos de la canasta básica subieron de precio, es decir, casi la mitad.

Según el INEI, el aumento de precios en abril estuvo marcado sobre todo por alimentos y combustibles. Algunos productos registraron subidas bastante altas. Es el caso del mango, que aumentó 16,02%, y del diésel (14,68%) y los arándanos (14,65%).

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También subieron varios productos de consumo diario, como la cebolla (12,78%), la papa (10,85%), el pepino (13,41%) y la betarraga (14,45%). Esto tiene que ver no solo con el clima, sino también con los mayores costos de transporte.

En el otro lado, hubo algunas caídas. El gas vehicular bajó más de 20% y también se redujeron los precios de productos como la arveja verde (-10,69%), el pollo eviscerado (-8,22%) y la vainita (-7,32%).

Variación % de precios del consumidor de Lima Metropolitana (Abril 2026)

Variación % de precios del consumidor de Lima Metropolitana (Abril 2026)

Sin embargo, no todos los aumentos tienen el mismo impacto en la inflación. Según el reporte, el mayor peso en el resultado de abril lo tuvo el transporte, en particular el pasaje en ómnibus y microbús, que subió 8,05% y registró la mayor incidencia en el índice (0,272 puntos). Es decir, fue uno de los factores que más empujó el resultado final del mes. A esto se sumaron productos básicos como la papa blanca, que aumentó 10,85% (0,055 puntos de incidencia), y la cebolla, con un alza de 12,78% (0,038 puntos), cuyos incrementos reforzaron la presión sobre el costo de vida.

Incidencia en la variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana.

Incidencia en la variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana.

A esto se suma una señal de lo que podría venir: los precios al por mayor crecieron 1,42% en el mismo mes, impulsados principalmente por combustibles y productos agrícolas. En la práctica, esto puede trasladarse al consumidor en los próximos meses.

Proyección de inflación 2026: podría superar el 4% por petróleo y factores climáticos

Pese a este escenario, Vergara remarca que el Perú mantiene una de las inflaciones más bajas de la región. Para 2026, indicó que "la proyección inicial se tiene prevista en 2,5%, que puede ser un poco más", debido a factores como el fenómeno de El Niño costero, que genera "sequía, lluvias y pérdida de cosechas".

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Sin embargo, el alza del petróleo cambia el panorama. "Lo que no se había considerado es la crisis del precio del petróleo", advirtió. Si el problema persiste, "podría superar el 4%".

Asimismo, sostuvo que la inflación es un promedio y no siempre refleja lo que enfrentan los hogares. Algunos productos ya registran alzas mucho mayores.

"Las personas mantienen sus mismos ingresos. Si sube el precio, el costo de vida se encarece", explicó. Y alertó sobre sus efectos sociales: "Van a haber personas que se van a convertir en más pobres".

En la práctica, los datos muestran que el alza del costo de vida ya no responde solo a factores puntuales. Con los combustibles presionando los precios y efectos que se extienden a distintos sectores, el impacto en el bolsillo de las familias es real y se siente cada vez más.

Datos:

  • La inflación anual en Lima alcanzó el 4,01% en abril, su nivel más alto en más de dos años.
  • En abril, los precios aumentaron 0,52% frente a marzo, impulsados principalmente por transporte y combustibles.
  • En lo que va del 2026, la inflación acumulada ya llega a 3,72%.
  • En abril, 291 de los 586 productos de la canasta básica subieron de precio, es decir, casi la mitad.
  • El petróleo y el diésel registraron alzas de hasta 14%, lo que elevó los costos de transporte.
  • El Perú importa cerca del 90% del petróleo que consume, lo que lo hace más vulnerable a estos aumentos.
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