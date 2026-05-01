"Lo que se puede lograr en un año": La nueva imagen de la exesposa de Erick Elera que sorprende a sus seguidores

Analía Rodríguez, exesposa del actor Erick Elera, ha sorprendido a sus seguidores al revelar su notable transformación física en el último año. A través de sus redes sociales, la influencer compartió que, durante un largo periodo, priorizó las necesidades de su hogar y de sus hijas, relegando su propio bienestar.

Sin embargo, lo que realmente impactó a sus seguidores fue el emotivo mensaje que acompañó sus imágenes, donde reflexionó sobre su experiencia como madre y mujer. “Uno no planea descuidarse así… simplemente sucede”, expresó, detallando cómo sus días transcurrían entre cocinar, limpiar, organizar y cuidar de su familia, lo que la llevó a un estado de agotamiento total.

Analía Rodríguez muestra su nueva imagen

La expareja de Erick Elera reveló que durante un largo periodo no se reconocía al mirarse en el espejo, ya que su energía estaba completamente dedicada a mantener su hogar. En una emotiva reflexión, manifestó:

“Necesito darme tiempo para mí. Para cuidarme. Para amarme”, un mensaje que resonó con muchas madres en las redes sociales. Además, destacó que nunca pensó que podría perder peso simplemente implementando pequeños cambios en su rutina diaria.

En febrero de 2025, su peso era de 72 kilos, y un año después logró reducirlo a 57. “Lo que se puede lograr en un año… con mucho esfuerzo y por amor a mí misma”, compartió con entusiasmo.

Analía Rodríguez revela cómo pudo perder peso en tiempo récord

En su más reciente publicación, Analía Rodríguez, exmodelo y actriz, compartió que su transformación comenzó con solo 30 minutos de ejercicio, entre cuatro y cinco veces a la semana. La modelo enfatizó que este proceso no fue tan sencillo como parece, ya que el cambio implicó un trabajo mental y emocional más profundo que físico.

Rodríguez aclaró que su objetivo no es alcanzar un cuerpo ideal, sino sentirse bien consigo misma y recuperar la energía necesaria para disfrutar con su familia. Además, dirigió un mensaje a las madres que enfrentan situaciones similares, recordándoles que es complicado priorizarse cuando los hijos son pequeños. "No se desesperen si sus bebés están pequeñitos. Yo también pasé por ese proceso y recién ahora pude darme este espacio", expresó.