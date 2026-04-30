Onelia Molina impacta al revelar el motivo oculto que aún la une a su exnovio Mario Irivarren: “El cariño no se va a ir nunca”

Onelia Molina habló en exclusiva con las cámaras de 'Amor y fuego' y sorprendió al revelar el vínculo que todavía la mantiene unida a Mario Irivarren, su exnovio, quien le fue infiel durante una fiesta con modelos en Argentina.

La arequipeña señaló que no puede dejar de ver a la familia del exchico reality, con quien formó una excelente amistad cuando mantenía una relación sentimental con él. “Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se van a ir nunca”, expresó la integrante de 'Esto es guerra'.

Onelia Molina revela que apoyó a Mario Irivarren en sus negocios

Onelia Molina fue consultada también por el reportero de 'Amor y fuego' sobre los negocios que inauguró Mario Irivarren en los últimos años, cuando ambos eran pareja. La odontóloga de profesión aseguró que lo apoyó, ya que fue algo que le nació de forma natural.

“Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere siempre va a buscar lo mejor”, explicó la modelo de 26 años. Sin embargo, decidió no responder cuando se le preguntó si su exnovio fue un ‘malagradecido’ al haberle sido infiel luego de que ella lo apoyara.

Onelia Molina habla de Kevin Díaz

Onelia Molina también se dio tiempo para hablar de Kevin Díaz, su compañero en 'Esto es guerra', con quien fue vinculada sentimentalmente en las últimas semanas. Sin embargo, negó tener alguna relación con el modelo venezolano.

“Es mi amigo, él ha sido mi amigo y lo va a seguir siendo. Siempre hemos compartido mucho, cuando yo he estado en relación y ahora, la única diferencia es que estoy soltera ahora”, compartió la arequipeña.