HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Onelia Molina impacta al revelar el motivo oculto que aún la une a su exnovio Mario Irivarren: “El cariño no se va a ir nunca”

Onelia Molina y Mario Irivarren mantuvieron una relación de más de dos años, pero esta terminó debido a una infidelidad del influencer en Argentina.

Onelia Molina habló con las cámaras de 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Onelia Molina habló con las cámaras de 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Compartir

Onelia Molina habló en exclusiva con las cámaras de 'Amor y fuego' y sorprendió al revelar el vínculo que todavía la mantiene unida a Mario Irivarren, su exnovio, quien le fue infiel durante una fiesta con modelos en Argentina.

La arequipeña señaló que no puede dejar de ver a la familia del exchico reality, con quien formó una excelente amistad cuando mantenía una relación sentimental con él. “Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se van a ir nunca”, expresó la integrante de 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: Onelia Molina revela cómo vivió el momento exacto en que descubrió el ampay de Mario Irivarren mientras manejaba: "Estaba temblando, llorando"

lr.pe

Onelia Molina revela que apoyó a Mario Irivarren en sus negocios

Onelia Molina fue consultada también por el reportero de 'Amor y fuego' sobre los negocios que inauguró Mario Irivarren en los últimos años, cuando ambos eran pareja. La odontóloga de profesión aseguró que lo apoyó, ya que fue algo que le nació de forma natural.

“Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere siempre va a buscar lo mejor”, explicó la modelo de 26 años. Sin embargo, decidió no responder cuando se le preguntó si su exnovio fue un ‘malagradecido’ al haberle sido infiel luego de que ella lo apoyara.

PUEDES VER: Onelia Molina llora ante cámaras tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

lr.pe

Onelia Molina habla de Kevin Díaz

Onelia Molina también se dio tiempo para hablar de Kevin Díaz, su compañero en 'Esto es guerra', con quien fue vinculada sentimentalmente en las últimas semanas. Sin embargo, negó tener alguna relación con el modelo venezolano.

“Es mi amigo, él ha sido mi amigo y lo va a seguir siendo. Siempre hemos compartido mucho, cuando yo he estado en relación y ahora, la única diferencia es que estoy soltera ahora”, compartió la arequipeña.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens enfrenta a Said Palao por lanzar fuerte advertencia contra Onelia Molina: "Deberías tener sangre en la cara"

Rebeca Escribens enfrenta a Said Palao por lanzar fuerte advertencia contra Onelia Molina: "Deberías tener sangre en la cara"

LEER MÁS
Onelia Molina llora ante cámaras tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

Onelia Molina llora ante cámaras tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina tras incomodarse por su vínculo con Kevin Díaz: “¿Solo querías sacarle pica a Mario?”

Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina tras incomodarse por su vínculo con Kevin Díaz: “¿Solo querías sacarle pica a Mario?”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón admite que ‘Cri Cri’ habría intentado sobrepasarse con ella en ‘La granja VIP’: “¡Suéltame!”

Samahara Lobatón admite que ‘Cri Cri’ habría intentado sobrepasarse con ella en ‘La granja VIP’: “¡Suéltame!”

LEER MÁS
Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

LEER MÁS
Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

LEER MÁS
¿Youna ya está casado? 'Prima' de Samahara Lobatón lo expone tras propuesta de matrimonio a la influencer: "Primero hay que divorciarse"

¿Youna ya está casado? 'Prima' de Samahara Lobatón lo expone tras propuesta de matrimonio a la influencer: "Primero hay que divorciarse"

LEER MÁS
Sergio Galliani sorprende con radical cambio físico a sus 59 años y desata revuelo en redes sociales: “Nunca pensé llegar así”

Sergio Galliani sorprende con radical cambio físico a sus 59 años y desata revuelo en redes sociales: “Nunca pensé llegar así”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025