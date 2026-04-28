Mauricio Diez Canseco celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico, fruto de su relación con la cantante cubana Dailyn Curbelo. El empresario peruano reunió a familiares y amistades cercanas en una emotiva fiesta realizada en Pachacámac, donde no faltaron los momentos especiales.

El popular 'Brad Pizza' expresó su felicidad por esta importante fecha y destacó el crecimiento de sus pequeños. “Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices”, comentó.

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Mauricio Diez Canseco y la cantante cubana vivieron una fiesta llena de alegría al festejar el primer año de vida de sus mellizos Valentina y Doménico. La celebración se llevó a cabo en Rústica – La Granjita de Pachacámac, donde compartieron con amigos y familiares.

El empresario de 62 años y la artista de 47 se mostraron unidos y felices durante toda la fiesta, acompañando a sus hijos en cada momento especial. “Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde”, agregó el empresario.

Mauricio Diez Canseco y sus mellizos. Foto: Instagram

Entre los invitados estuvieron varios de los hijos del empresario: Camila, Mauricio, Franco y Franchesco, quienes participaron de la celebración familiar. También asistieron Daynelis y Dayrelis, hermanas de Dailyn Curbelo, quienes además son las madrinas de Valentina y Doménico.

Por su parte, Dailyn Curbelo también compartió su emoción por esta fecha especial. “Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día”, señaló la cantante, quien en 2024 se sometió a un tratamiento de fertilidad para cumplir el sueño de convertirse en madre.