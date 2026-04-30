Luciana Fuster impacta al reaparecer en público tras temer posible fractura debido a un aparatoso accidente

Luciana Fuster reaparece en la escena pública luego de haber encendido las alarmas por una posible fractura. La flamante Miss Grand International 2023 había emocionado a sus seguidores al anunciar que postuló para convertirse en uno de los nuevos 'ángeles' de la prestigiosa marca estadounidense Victoria’s Secret. Sin embargo, pocas horas después sufrió un accidente doméstico que la hizo temer una lesión ósea.

Tras superar ese susto, la modelo de 27 años volvió a colocarse bajo los reflectores. Su reaparición generó expectativa no solo por su estado de salud, sino también por los próximos pasos que dará en su carrera dentro del mundo del entretenimiento.

Luciana Fuster brilla en avant premiere tras sufrir accidente

La gran reaparición de Luciana Fuster se dio en el avant premiere en Perú de 'El diablo viste a la moda 2', una de las cintas más esperadas del 2026 que reúne nuevamente al icónico elenco encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

En la alfombra roja, donde desfilaron reconocidas figuras de la farándula nacional, la Miss Grand International 2023 se mostró con su habitual seguridad y elegancia, luciendo un conjunto blanco entallado que realzaba su silueta. Su presencia disipó cualquier duda sobre su estado físico, pues se le vio sonriente y sin señales de incomodidad.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su accidente?

Luego de anunciar su participación en el casting global de Victoria’s Secret, la modelo acudió a sus redes sociales para expresar su preocupación por una posible lesión. “En un acto inesperado de la vida, creo que me rompí el dedo del pie”, confesó visiblemente afectada mientras permanecía recostada.

Fuster explicó que estaba casi convencida de que se trataba de una fractura, basándose en experiencias previas: “Puedo estar un 87% segura porque ya me he roto —es el dedo chiquito— el del otro pie cuando era más chiquita y me he roto el dedo gordo cuando competí en el programa y sé el dolor y la sensación. Se está poniendo morado. Igualito. No puedo creerlo”, relató, aún sin contar con un diagnóstico médico confirmado.